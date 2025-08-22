Aeroportul Tuzla va prelua traficul internațional civil de la Mihail Kogălniceanu

Aceste facilități vor funcționa sub coordonarea Biroului vamal de frontieră Constanța Sud, consolidând astfel poziția aeroportului în operațiunile aeriene din regiunea Mării Negre, se arată într-o hotărâre de guvern.

Cum se va dezvolta Aeroportul Tuzla

Măsura are un rol esențial în asigurarea unui trafic aerian internațional sigur și eficient, fiind dedicată în special susținerii activităților strategice cu impact asupra economiei naționale, inclusiv deservirii obiectivelor amplasate în afara apelor teritoriale românești.

Aeroportul Tuzla a fost deschis traficului aerian internațional din 2013 și este inclus în Master Planul General de Transport al României, un document strategic aprobat în 2016 care vizează dezvoltarea infrastructurii aeroportuare până în 2030.

Guvernul subliniază că statutul de punct internațional de frontieră transformă Aeroportul Tuzla într-un nod vital pentru operațiuni aeriene în vestul Mării Negre.

Conform actului normativ, toate facilitățile necesare pentru controalele vamale și de frontieră vor fi asigurate, gratuit, de către administratorul aeroportului.

În prezent, aeroportul poate găzdui aeronave ATR 42, care pot transporta până la 42 de pasageri. Planurile pe termen lung includ extinderea infrastructurii, în vederea adaptării la nevoile economice și de securitate regionale.

Noua decizie susține transferul traficului internațional civil de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu către Tuzla, primul urmând să rămână operațional exclusiv în scopuri militare.

Localizat în comuna Tuzla, aeroportul este privat, administrat de Societatea Regional Air Services SRL. Pe aeroport sunt desfășurate activități de transport public, aviație generală, lucru aerian și zboruri cu elicopterul pentru transportul echipajelor către platformele de foraj maritime din cadrul proiectului Neptun Deep, localizate în apele internaționale.

Societatea privată care administrează aeroportul

Regional Air Services SRL a aplicat din 2013 pentru certificarea aeroportului ca punct de trafic aerian internațional, solicitare reiterată în 2025, asumându-și și costurile aferente facilităților de control.

Societatea este deținută în părți egale de Adrian Ștefan Vasilache și Dorin Ivașcu – un veteran al aviației românești. Ivașcu și-a început cariera în 1972 ca ghid internațional și a ocupat poziții de conducere în TAROM pe durata mai multor ani. În 1998 a preluat Aeroportul Tuzla printr-un parteneriat internațional, iar în 2006 a devenit acționar majoritar în Regional Air Services.

În 2022, Dorin Ivașcu a lansat compania aeriană Air Connect, preluând o parte din zborurile Blue Air după intrarea acesteia în faliment, iar în noiembrie 2023 compania a fost vândută unui investitor italian, AeroItalia, notează stiripesurse.ro.