Nota de plată a crizei politice: Nazare confirmă riscul de retrogradare a României

Ministrul interimar al Finanțelor a făcut declarațiile luni, în timpul unei intervenții la Digi 24. El a fost întrebat dacă România riscă să fie retrogradată la rating din cauza crizei politice.

„Există și această posibilitate, evaluările sunt periodice, prima este în iulie”, a răspuns Nazare.

Ministrul interimar a mai spus că agențiile de rating pot solicita întâlniri de urgență ca urmare a unor evoluții neașteptate în țările monitorizate.

„Se pot face și întâlniri determinate de anumite evenimente... Obiectivul nostru ca guvern interimar este să evităm aceste probleme... Așteptarea agențiilor era calarea guvernului pe probleme importante ... bineînțeles că există îngrijorări”, a adăugat Alexandru Nazare.

El a dezvăluit că a transmis toate datele către agențiile de rating și că rămâne într-o comunicare permanentă cu acestea.

