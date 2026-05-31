Italia: Justiția a decis împotriva unei turiste căreia i s-a refuzat apă de la robinet într-un hotel

Cazul datează din 2019, când femeia a petrecut o săptămână la un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Corvara, din Badia, în perioada Crăciunului și a Anului Nou. Ea avea un pachet de tip demipensiune, cu masa de seară inclusă, dar fără băuturi, notează The Guardian.

Potrivit presei italiene, turista a cerut în mod repetat apă de la robinet la cină, oferindu-se chiar să plătească pentru aceasta. Cererea i-a fost refuzată, iar în schimb, în fiecare seară găsea pe masă o sticlă de apă minerală de 0,75 litri, care costa 7 euro.

Pe durata șederii, femeia s-a plâns de „refuzul constant de a i se permite să consume apă de la robinet și obligarea de a cumpăra apă îmbuteliată”, potrivit publicației Corriere Alto Adige, care citează documente din instanță.

Ulterior, aceasta a inițiat o acțiune în justiție, argumentând că apa este „o resursă naturală și un drept universal al omului” și că „asigurarea gratuită a unei cantități minime vitale este necesară pentru satisfacerea nevoilor esențiale și trebuie garantată”.

Femeia considera că apa de la robinet ar trebui să fie o parte integrantă a serviciilor oferite de un restaurant sau hotel, „la fel ca un pat cu lenjerie, o cameră încălzită și săpun în baie”.

Ea a solicitat despăgubiri de 2.700 de euro pentru „prejudiciul economic și suferința emoțională” suferite.

Instanțele de fond și de apel i-au respins cererea, iar femeia a făcut recurs la Curtea Supremă de Casație. Aceasta a confirmat că în Italia nu există nicio lege care să oblige restaurantele sau hotelurile să ofere apă de la robinet clienților și a respins definitiv cazul.

În Italia, a cere apă de la robinet gratuit într-un restaurant este, în general, considerat o încălcare a etichetei, mai ales dacă ospătarul a oferit deja opțiunea de apă plată sau minerală îmbuteliată. Cu toate acestea, clienții devin din ce în ce mai îndrăzneți, mulți dorind să evite consumul de plastic, iar tot mai multe restaurante încep să ofere apă filtrată.

