Managerii din comerț și construcții prevăd creșteri accentuate de prețuri în următoarele trei luni

de Redacția Jurnalul    |    31 Mai 2026   •   23:20
Managerii din comerț, industrie, servicii și construcții preconizează creșteri de prețuri în următoarele trei luni, potrivit tendințelor în evoluția activității economice pentru perioada mai-iulie, publicate de INS.

În industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfășurate de INS în luna mai indică pentru următoarele trei luni creștere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimeazӑ relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -5%. Prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +35%.

Potrivit estimărilor din luna mai, pentru următoarele trei luni, se prognozează tendință de creștere moderată a volumului producției din sectorul construcții (sold conjunctural +15%). Se preconizează relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +3 %), dar se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze dinamică accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Managerii din comerțul cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind 0%. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează tendință de creștere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural +6%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de 57% dintre respondenți, iar scăderi de doar 5%, soldul conjunctural de +51% indicând creștere accentuată.

Și managerii din servicii estimează relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -1%.

Pe baza datelor, se estimează relativă stabilitate a numărului de salariați în următoarele trei luni (sold conjunctural -3%). Se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +29%

(sursa: Mediafax)

