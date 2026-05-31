Zelenski dezvăluie scopul real al dronei rusești care a lovit Galațiul: „Rusia testează NATO”

Liderul ucrainean explică de ce dronele rusești ajung uneori pe teritoriul statelor vecine și avertizează asupra unei strategii mai ample a Kremlinului

Incidentul provocat de drona rusească prăbușită într-un bloc de locuințe din Galați continuă să genereze reacții la nivel regional și internațional. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit duminică explicații privind situațiile în care aparatele de zbor fără pilot lansate de Rusia ajung să traverseze granițele statelor vecine, inclusiv ale României.

În cadrul unui interviu acordat emisiunii „Face the Nation” de la CBS News, liderul de la Kiev a susținut că astfel de incidente nu sunt întâmplătoare și fac parte dintr-o strategie prin care Moscova încearcă să testeze reacția statelor membre NATO și să transmită mesaje de intimidare aliaților Ucrainei.

Declarațiile lui Zelenski vin în aceeași zi în care autoritățile române au prezentat rezultatele investigației privind drona care a lovit un imobil din municipiul Galați.

Zelenski: Rusia încearcă să testeze reacția NATO

Președintele ucrainean a explicat că forțele de apărare ale Ucrainei încearcă să intercepteze toate dronele lansate de Rusia, însă uneori acestea își modifică traiectoria și ajung în apropierea sau chiar pe teritoriul statelor vecine.

„Încercăm să interceptăm toate dronele rusești, chiar și atunci când unele dintre ele se îndreaptă spre România, Moldova, Polonia sau statele baltice. Dacă nu reușim să facem acest lucru, informăm imediat partenerii noștri și încercăm să le oferim sprijin”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean consideră însă că obiectivul Moscovei depășește simpla lovire a unor ținte din Ucraina.

Potrivit acestuia, Rusia utilizează frecvent dronele pentru a exercita presiune asupra țărilor NATO și pentru a evalua modul în care acestea reacționează la incidentele produse în apropierea frontierelor alianței.

„Nu ajutați Ucraina” – mesajul transmis de Kremlin

Zelenski susține că incursiunile repetate ale dronelor rusești în apropierea granițelor NATO au și o componentă psihologică și politică.

„Rusia folosește drone pentru a pune presiune pe țările NATO și pentru a evalua reacția lor. Acesta este semnalul tipic transmis de Moscova: nu ajutați Ucraina”, a afirmat președintele ucrainean.

În opinia sa, Kremlinul urmărește cu atenție fiecare reacție a statelor occidentale și încearcă să determine cât de fermă este poziția alianței în fața unor provocări care nu reprezintă un atac direct, dar care pot genera tensiuni regionale.

Zelenski a adăugat că președintele rus Vladimir Putin compară răspunsurile actuale ale NATO cu cele din anii precedenți și încearcă să identifice eventuale vulnerabilități.

Rusia testează sistemele de apărare ale statelor vecine

Un alt obiectiv al acestor operațiuni, potrivit liderului de la Kiev, este evaluarea capacităților militare ale țărilor care se învecinează cu Rusia și Belarus.

„Ei testează apărarea antiaeriană a statelor NATO aflate la granița cu Rusia sau Belarus. Vor să afle dacă aceste țări sunt capabile să intercepteze toate rachetele și dronele lansate”, a explicat Zelenski.

Declarația vine pe fondul numeroaselor incidente înregistrate în ultimii ani la granițele estice ale NATO, unde drone și fragmente de muniție provenite din atacurile rusești asupra Ucrainei au fost descoperite pe teritoriul României, Poloniei și altor state din regiune.

MApN confirmă: drona care a lovit Galațiul este un Geran-2 de fabricație rusească

Tot duminică, Ministerul Apărării Naționale a prezentat concluziile anchetei tehnice efectuate după incidentul produs în noaptea de 29 mai 2026 la Galați.

Potrivit specialiștilor, obiectul care s-a prăbușit într-un bloc de locuințe este o dronă de tip Geran-2, model utilizat de armata rusă în atacurile desfășurate împotriva Ucrainei.

Anchetatorii au identificat fragmente care conțin inscripția în limba rusă „ГЕРАНЬ 2”, confirmând proveniența aparatului de zbor.

Conform datelor furnizate de MApN, drona era destinată unei singure misiuni și avea caracteristicile specifice unei drone kamikaze.

Ce au descoperit specialiștii români

Raportul tehnic arată că aparatul era construit din materiale ușoare și rezistente, utilizate frecvent în industria militară.

Printre elementele identificate se numără:

fragmente de fuselaj și aripi realizate din fibră de carbon;

un motor termic de tip boxer, cu patru pistoane și răcire cu aer;

elice pentru propulsie;

sistem de navigație GNSS de tip Kometa;

servomotoare electronice pentru controlul zborului.

Specialiștii au stabilit că drona transporta o încărcătură explozivă de aproximativ 30 de kilograme echivalent TNT.

Aceasta a detonat la impact, provocând pagube importante în zona în care s-a prăbușit.

Drona a fost detectată înainte de a ajunge în România

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării, aparatul de zbor a fost identificat inițial la ora 01:46 în spațiul aerian ucrainean.

În acel moment, drona se afla la aproximativ 19 kilometri de frontiera României și la circa 10 kilometri est de localitatea ucraineană Reni.

Ulterior, aceasta și-a continuat deplasarea până când s-a prăbușit pe teritoriul României, în municipiul Galați.

Incidentul de la Galați nu este unul izolat

Autoritățile române subliniază că probele recuperate în urma exploziei sunt similare celor identificate în alte incidente produse în ultimii ani.

Fragmente de drone Geran-2 au mai fost descoperite în zone precum Chilia Veche, Ceatalchioi, Grindu, Luncavița și Galați, toate aflate în apropierea graniței cu Ucraina.

Seria acestor incidente evidențiază riscurile generate de războiul din Ucraina pentru statele aflate în proximitatea conflictului și ridică noi semne de întrebare privind securitatea spațiului aerian din regiune.

Concluzia autorităților și avertismentul lui Zelenski

În timp ce investigația română confirmă fără echivoc originea rusească a dronei care a lovit blocul din Galați, declarațiile lui Volodimir Zelenski adaugă o dimensiune strategică incidentului.

Potrivit liderului ucrainean, astfel de episoade nu reprezintă doar efecte colaterale ale războiului, ci fac parte dintr-o strategie prin care Rusia încearcă să testeze limitele reacției occidentale, să exercite presiune asupra statelor NATO și să evalueze eficiența sistemelor de apărare antiaeriană ale alianței.

Incidentul de la Galați devine astfel nu doar un episod de securitate regională, ci și un nou semnal de alarmă privind riscurile pe care războiul din Ucraina le poate genera pentru întreaga regiune a Mării Negre.

