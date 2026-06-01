Vacanţa de Rusalii, mai mult în Bulgaria decât în România

Marea câștigătoare a acestei perioade de început de sezon estival rămâne Bulgaria, cu un grad de ocupare foarte mare, mai ales în hotelurile de lux de pe litoral, unde sunt și cele mai bune oferte ultra all inclusive. În România sunt deja 56 de hoteluri cu servicii all inclusive și ultra all inclusive, dar nici măcar prețurile mai mici decât cele din Bulgaria nu i-au determinat pe români să aleagă litoralul nostru.

Gradul de ocupare în stațiunile de pe litoralul românesc este sub 40% în minivacanța de Rusalii-1 Iunie, conform estimărilor făcute de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). În același timp, agenția IRI Travel, specializată în turismul pe litoralul românesc și bulgăresc, a declarat creșteri de peste 35% față de anul trecut, în Bulgaria, unde hotelierii fac oferte speciale pentru români, considerându-ne cei mai buni turiști ai lor.

În această perioadă, hotelierii români de la malul mării au scăzut foarte mult prețurile și au făcut oferte speciale, dar tot nu au reușit să determine prea mulți români să meargă la mare la noi. O analiză a FPTR arată că litoralul românesc oferă cazare de la 38 lei/persoană/noapte, dar gradul de ocupare era sub 30% cu două zile înainte de minivacanță. Mulți hotelieri au sperat să vină mai mulți turiști în ultimul moment, având pentru ei oferte foarte bune last minute, dar nici acest segment de public nu a fost foarte activ anul acesta.

O explicație ar fi vremea, pentru că nu este vară în toată regula, fiind abia sfârșitul lunii mai, în timp ce litoralul nostru se umplea de Rusalii atunci când sărbătoarea era după 15 iunie. Hotelierii au primit reacții negative legate de organizarea stațiunilor, mai ales la Mamaia, unde Primăria Constanța a blocat accesul tuturor turiștilor spre hoteluri, chiar în ziua cazării, sâmbătă.

În acest context, mulți hotelieri au primit mesaje de la turiști, în care oamenii revoltați de situație le spun că vor alege Bulgaria, dacă vor merge la mare. Acest curent de opinie tinde să se generalizeze, în ultimii ani, în ciuda faptului că hotelurile și restaurantele din stațiunile românești au dotări și servicii din ce în ce mai bune, iar variantele de cazare cu servicii all inclusive sunt deja suficient de multe pentru a atrage segmentul de piață care preferă acest tip de oferte.

Au fost și hoteluri cu un grad mare de ocupare, în stațiunile de pe litoralul românesc. De exemplu, la Steaua de Mare, în Eforie Nord, au fost pline 95% din camere, la hotelurile Oltenia și Muntenia, din stațiunea Olimp (Steaua de Mare Olimp Resort), au fost peste 75% dintre camere ocupate, iar în stațiunea Mamaia, hotelul Tomis a fost plin pe jumătate, după ce s-au anulat 15 rezervări din cauza blocajului creat de primărie pe Bulevardul Mamaia, în prima zi de minivacanță.

Minivacanțe aproape de casă

Analiza comportamentului de consum al românilor arată că mulți dintre cei care aleg turismul în țară în această perioadă o fac mai ales pentru a nu pierde mult timp pe drum, într-o destinație externă, iar cei care merg în Bulgaria sunt mai aproape de graniță – în special din București-Ilfov sau din zona Dobrogei, a estului Munteniei și a sudului Moldovei, astfel încât pot parcurge distanța mai repede cu mașina personală sau cu autocarul.

Analizele de piață arată că nu prețurile fac diferența, nu ieftinirea cazării în România este cheia succesului, ci luxul, pentru că foarte mulți turiști români aleg oferte mult mai scumpe în destinațiile externe, inclusiv în Bulgaria – pe care o preferă atunci când timpul e prea scurt și vor să se deplaseze cu mașina personală, mai aproape de casă. Iar litoralul bulgăresc e principala alegere, având și multe oferte de lux, la 5 stele ultra all inclusive.

Agenția de turism IRI Travel transmite că și anul acesta se confirmă o tendință clară: turiștii români au devenit una dintre cele mai importante categorii de clienți pentru hotelurile de 4 și 5 stele din Bulgaria, în special pentru cele care oferă servicii ultra all inclusive.

„Românii aleg tot mai mult vacanțele premium de proximitate. În ultimii ani, preferințele turiștilor români s-au schimbat semnificativ. Dacă în trecut criteriul principal era prețul, astăzi turiștii caută experiențe complete, servicii premium, gastronomie diversificată, camere moderne, spa-uri performante și facilități pentru familii. Proximitatea litoralului bulgăresc, accesibilitatea rutieră și raportul foarte bun calitate-preț au transformat Bulgaria într-una dintre cele mai competitive destinații estivale pentru piața românească”, transmite agenția de turism.

Lucian Bădîrcea, CEO-ul agenției, spune că a observat o maturizare evidentă a pieței turistice din România, în ultima perioadă. „Turiștii români sunt din ce în ce mai atenți la calitatea serviciilor și aleg hoteluri premium, cu facilități moderne și experiențe complete. Bulgaria reușește să răspundă foarte bine acestor cerințe, iar Grifid reprezintă unul dintre cele mai apreciate concepte hoteliere premium de pe litoralul bulgăresc. De altfel, rezervările pentru hotelurile premium au crescut cu peste 30% față de sezonul estival anterior”, a explicat CEO-ul IRI Travel.

Agenția a făcut un nou parteneriat pe litoralul Bulgariei, cu lanțul hotelier Grifid Hotels – unul dintre cele mai puternice branduri premium de pe litoralul vecinilor bulgari, ales de turiști pentru standardele ridicate de calitate, designul modern și serviciile ultra all inclusive orientate către turiști exigenți, foarte mulți fiind din țara noastră.

La o conferință de presă organizată în weekend de agenția din România, împreună cu partenerii bulgari, reprezentanții Grifid Hotels au menționat faptul că piața românească a devenit strategică pentru dezvoltarea acestui lanț hotelier, atât prin volum, cât și prin nivelul ridicat al cererii pentru servicii premium. Cu alte cuvinte, românii aleg cele mai scumpe hoteluri de pe litoralul Bulgariei, nicidecum nu se înghesuie la cazări ieftine, pentru că alegerea e bazată mai ales pe confortul sporit și serviciile de lux.

În această minivacanță de Rusalii, gradul de ocupare a fost peste 80% pe litoralul Bulgariei, cei mai mulți turiști fiind români (circa 85%). În fiecare an se umplu hotelurile din Bulgaria cu turiști români, mai ales în minivacanța de Rusalii, dar și în perioadele de extrasezon, când ofertele ultra all inclusive atrag foarte mulți români dornici de relaxare în hoteluri de lux, la prețuri foarte accesibile.

Mai mulți români au preferat muntele și zona balneară

În timp ce litoralul românesc a rămas aproape gol în acest weekend, iar cel bulgăresc s-a umplut cu români, FPTR arată că mulți români s-au orientat către stațiunile balneoclimaterice, spre pensiuni agroturistice sau spre munte - stațiunile balneare au avut un grad de ocupare de aproximativ 70%, iar turismul rural a ajuns la aproximativ 60%, conform FPTR. „În zona montană, gradul de ocupare estimat până acum este de aproximativ 40%. Stațiunile balneare înregistrează una dintre cele mai bune dinamici, cu un grad de ocupare de aproximativ 70%. Turismul rural, în pensiunile omologate, are un grad de ocupare de aproximativ 60%. În Delta Dunării, unde începutul sezonului depinde mult de vreme, accesibilitate și rezervările de grup, aproximativ 50% din locurile din pensiuni și hoteluri sunt rezervate. Analiza FPTR, realizată pe baza ofertelor disponibile pentru Rusalii 2026 arată că România este o destinație accesibilă financiar”.

Potrivit estimărilor FPTR, interesul pentru turismul intern se menține, iar operatorii economici au pregătit oferte pentru toate categoriile de turiști, familii cu copii, cupluri, seniori, grupuri de prieteni și turiști care caută sejururi scurte, accesibile și ușor de rezervat.

Nici prețurile foarte mici nu i-au convins pe români

Cu toate acestea, din calculele lor reiese că, pe litoral, gradul de ocupare estimat a fost de 25-30%, mult mai slab decât în anii precedenți, chiar dacă sunt prețuri foarte mici: de la 38 lei/persoană/noapte în Eforie Nord, 49 lei/persoană/noapte în Neptun Olimp, 57 lei/persoană/noapte în Saturn, 59 lei/persoană/noapte în Eforie Sud, 62 lei/persoană/noapte în Venus, 63 lei/persoană/noapte în Mamaia și 64 lei/persoană/noapte în Jupiter.

Pentru turiștii care doresc mic-dejun inclus, tarifele pornesc de la 97 lei/persoană/noapte în Saturn, 98 lei/persoană/noapte în Mamaia, 103 lei/persoană/noapte în Eforie Nord, 110 lei/persoană/noapte în Jupiter, 113 lei/persoană/noapte în Venus, 125 lei/persoană/noapte în Neptun Olimp și 129 lei/persoană/noapte în Mamaia Nord.

Pentru pachetele all inclusive, tarifele analizate pornesc de la 174 lei/persoană/noapte în Mamaia Nord, 203 lei/persoană/noapte în Jupiter, 214 lei/persoană/noapte în Eforie Sud, 226 lei/persoană/noapte în Saturn, 231 lei/persoană/noapte în Venus, 249 lei/persoană/noapte în Eforie Nord, 254 lei/persoană/noapte în Neptun Olimp și 255 lei/persoană/noapte în Mamaia.

La munte, tarifele pornesc de la 57 lei/persoană/noapte în Brașov, 60 lei/persoană/noapte în Bușteni, 85 lei/persoană/noapte în Predeal, 90 lei/persoană/noapte în Sinaia, 115 lei/persoană/noapte în Moieciu de Sus și 123 lei/persoană/noapte în Azuga. Pentru cazare cu mic dejun, ofertele analizate pornesc de la 100 lei/persoană/noapte în Bușteni, 110 lei/persoană/noapte în Azuga și 113 lei/persoană/noapte în Predeal. Delta Dunării și destinațiile de natură rămân atractive pentru turiștii care caută liniște, gastronomie locală, plimbări cu barca și experiențe autentice.

În zona Deltei și a destinațiilor apropiate, tarifele pentru cazare simplă pornesc de la 60 lei/persoană/noapte în Corbu, 72 lei/persoană/noapte în Tulcea, 140 lei/persoană/noapte în Vadu și 165 lei/persoană/noapte în Murighiol. Pentru turismul rural, au fost identificate tarife de la 75 lei/persoană/noapte în pensiuni din Maramureș. România are o ofertă turistică diversă, accesibilă și adaptată mai multor bugete cu variante de cazare simplă, pachete cu mic dejun, demipensiune, all inclusive, servicii SPA, facilități pentru copii și programe de divertisment.

