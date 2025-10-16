„Gemul făcut de bunica”, vinovat pentru deficitul de TVA din România, explică șeful ANAF

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Oct 2025   •   19:00
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, susține că și produsele realizate în gospodării, precum gemul de casă, influențează deficitul de TVA al României. Economiștii explică de ce afirmația este adevărată, dar inofensivă pentru „bunicuțele” care gătesc acasă. România rămâne campioană la pierderi din TVA, cu un gap de 30%.

Declarația recentă a șefului ANAF, Adrian Nicușor Nica, a stârnit valuri de reacții în spațiul public. Acesta a explicat că și produsele realizate în gospodării pentru consum propriu, cum ar fi gemul făcut din prunele din curtea bunicii, influențează Gap-ul de TVA — adică diferența dintre TVA-ul colectat efectiv și cel care ar trebui, teoretic, colectat la nivel național.

Ce este, de fapt, „Gap-ul de TVA”

Conform metodologiei Comisiei Europene, Gap-ul de TVA reflectă pierderile generate de evaziune, neînregistrarea corectă a tranzacțiilor, dar și de autoconsum. În România, acest decalaj a fost, în 2022, de aproximativ 30% — printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Dintre acestea, între 7% și 9% ar fi cauzate de produsele obținute și consumate în gospodăriile proprii.

„Inclusiv gemul făcut din prunele din curtea din spate afectează Gap-ul de TVA”, a declarat Nica, explicând că nu se referă doar la gem, ci la toate produsele realizate pentru uz propriu.

România, singura țară care a refuzat ajutor

Deși alte state europene au apelat la consultanți internaționali pentru a reduce pierderile din TVA, România a refuzat asistența externă. Noul șef al ANAF spune că această abordare se va schimba:
„Vom lucra împreună cu Comisia Europeană și vom primi asistență din partea experților de la Banca Mondială”, a declarat Adrian Nica.

Un exemplu de succes vine din Bulgaria, care în trecut avea un gap similar cu cel al României, de peste 30%, dar care a reușit să-l reducă sub 5% cu sprijinul Băncii Mondiale.

Reacția economiștilor: „Fiscul nu va taxa bunicuțele”

Economistul Christian Năsulea a confirmat că afirmația șefului ANAF este tehnic corectă, dar consideră că trebuia însoțită de o clarificare: statul nu intenționează să perceapă taxe pentru autoconsum.

„Fiscul nu își propune să colecteze TVA de la bunicuțe. Este vorba doar despre o metodologie de calcul care include și produsele pentru consum propriu”, a explicat el la Antena 3 CNN.

Năsulea a precizat că, deși în versiunile vechi ale metodologiei europene erau luate în calcul produse precum ouăle din curte sau prăjiturile de casă, impactul real asupra economiei este unul redus.

TVA – cea mai prost colectată taxă din România

Conform datelor oficiale, România colectează doar 65 de lei din fiecare 100 de lei care ar trebui încasați din TVA. Asta înseamnă că o treime din veniturile potențiale se pierd, ceea ce menține țara noastră pe ultimele locuri în UE în privința eficienței fiscale.

