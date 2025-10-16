„Gemul făcut de bunica”, vinovat pentru deficitul de TVA din România, explică șeful ANAF

Declarația recentă a șefului ANAF, Adrian Nicușor Nica, a stârnit valuri de reacții în spațiul public. Acesta a explicat că și produsele realizate în gospodării pentru consum propriu, cum ar fi gemul făcut din prunele din curtea bunicii, influențează Gap-ul de TVA — adică diferența dintre TVA-ul colectat efectiv și cel care ar trebui, teoretic, colectat la nivel național.

Ce este, de fapt, „Gap-ul de TVA”

Conform metodologiei Comisiei Europene, Gap-ul de TVA reflectă pierderile generate de evaziune, neînregistrarea corectă a tranzacțiilor, dar și de autoconsum. În România, acest decalaj a fost, în 2022, de aproximativ 30% — printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Dintre acestea, între 7% și 9% ar fi cauzate de produsele obținute și consumate în gospodăriile proprii.

„Inclusiv gemul făcut din prunele din curtea din spate afectează Gap-ul de TVA”, a declarat Nica, explicând că nu se referă doar la gem, ci la toate produsele realizate pentru uz propriu.

România, singura țară care a refuzat ajutor

Deși alte state europene au apelat la consultanți internaționali pentru a reduce pierderile din TVA, România a refuzat asistența externă. Noul șef al ANAF spune că această abordare se va schimba:

„Vom lucra împreună cu Comisia Europeană și vom primi asistență din partea experților de la Banca Mondială”, a declarat Adrian Nica.

Un exemplu de succes vine din Bulgaria, care în trecut avea un gap similar cu cel al României, de peste 30%, dar care a reușit să-l reducă sub 5% cu sprijinul Băncii Mondiale.

Reacția economiștilor: „Fiscul nu va taxa bunicuțele”

Economistul Christian Năsulea a confirmat că afirmația șefului ANAF este tehnic corectă, dar consideră că trebuia însoțită de o clarificare: statul nu intenționează să perceapă taxe pentru autoconsum.

„Fiscul nu își propune să colecteze TVA de la bunicuțe. Este vorba doar despre o metodologie de calcul care include și produsele pentru consum propriu”, a explicat el la Antena 3 CNN.

Năsulea a precizat că, deși în versiunile vechi ale metodologiei europene erau luate în calcul produse precum ouăle din curte sau prăjiturile de casă, impactul real asupra economiei este unul redus.

TVA – cea mai prost colectată taxă din România

Conform datelor oficiale, România colectează doar 65 de lei din fiecare 100 de lei care ar trebui încasați din TVA. Asta înseamnă că o treime din veniturile potențiale se pierd, ceea ce menține țara noastră pe ultimele locuri în UE în privința eficienței fiscale.