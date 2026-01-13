Anunț ziar

Ședințele de licitație se organizează astfel:

· în fiecare zi de marți

§ ora 10:00 pentru bunuri, altele decât țeava în depozit și țeava îngropată.

§ ora 11:00 pentru țeavă recuperată aflată în magazii.

· în fiecare zi de joi, ora 10:00, pentru țeavă îngropată, până la epuizarea stocului.

Pentru țeava recuperată aflată în magazii și bunurile, altele decât țeava îngropată, garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din valoarea bunurilor pentru care ofertantul a optat să liciteze, iar taxa de participare la licitație este de 50 lei.

Pentru țeava îngropată garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din valoarea acesteia, taxa de participare la licitație este de 100 lei, iar taxa de vizitare este în cuantum de 600 lei.

Taxa de vizitare și taxa de participare sunt nerambursabile.

Garanția de participare se restituie ofertanților care nu întrunesc condițiile de participare la licitație precum și celor care nu au adjudecat bunuri la licitație.

Taxa de participare, taxa de vizitare și garanția de participare se achită până la data licitației prin virament în contul deschis la BCR Ploieşti, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001, ori cu numerar la caseria societăţii, situată la Dispeceratul Central, str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești.

Pentru informaţii privind condiţiile de participare la licitaţie, modelul de contract, lista bunurilor ce fac obiectul licitaţiei accesați pagina web www.conpet.ro secțiunea NOUTĂȚI/Licitații vânzare bunuri de interes general.

Data limită până la care se poate depune documentaţia de participare la licitaţie este ziua anterioară licitației, ora 10:00, la adresa valorificare.bunuri@conpet.ro.

Licitaţiile vor avea loc în zilele mai sus menționate, la sediul administrativ nr. I, str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.