Lista zborurilor anulate miercuri de pe Aeroportul Otopeni

Potrivit CNAB, 29 de zboruri care nu vor fi operate miercuri. Este vorba de 14 decolări și 15 aterizări spre aeroporturi din zona Orientului Mijlociu.
Iată lista:
COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.
1 | AWG4406 | 04.03.2026 07:30:00 | | D | HURGHADA INTL
2 | AWG4407 | 04.03.2026 23:10:00 | | A | HURGHADA INTL
COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES
3 | ELY573 | 04.03.2026 09:45:00 | | A | BEN GURION
4 | ELY574 | 04.03.2026 11:00:00 | | D | BEN GURION
5 | ELY571 | 04.03.2026 20:35:00 | | A | BEN GURION
6 | ELY572 | 04.03.2026 21:45:00 | | D | BEN GURION
COMPANIA FLY ONE ROMANIA
7 | FOE7810 | 04.03.2026 01:30:00 | | A | BEN GURION
COMPANIA FLYDUBAI
8 | FDB1709 | 04.03.2026 07:00:00 | | A | DUBAI INTL
9 | FDB1710 | 04.03.2026 08:00:00 | | D | DUBAI INTL
10 | FDB1797 | 04.03.2026 13:55:00 | | A | DUBAI INTL
11 | FDB1798 | 04.03.2026 15:00:00 | | D | DUBAI INTL
12 | FDB1795 | 04.03.2026 22:05:00 | | A | DUBAI INTL
13 | FDB1796 | 04.03.2026 23:10:00 | | D | DUBAI INTL
COMPANIA HISKY EUROPE
14 | HYS235 | 04.03.2026 10:30:00 | | D | BEN GURION
15 | HYS236 | 04.03.2026 16:30:00 | | A | BEN GURION
COMPANIA QATAR AIRWAYS
16 | QTR219 | 04.03.2026 06:40:00 | | A | HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
17 | QTR220 | 04.03.2026 10:40:00 | | D | DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
18 | QTR222 | 04.03.2026 16:20:00 | | D | HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
COMPANIA TAROM
19 | ROT167 | 04.03.2026 00:50:00 | | D | BEIRUT INTL
20 | ROT156 | 04.03.2026 03:05:00 | | A | BEN GURION
21 | ROT168 | 04.03.2026 06:30:00 | | A | BEIRUT INTL
22 | ROT155 | 04.03.2026 20:45:00 | | D | BEN GURION
COMPANIA WIZZ AIR MALTA
23 | WMT3268 | 04.03.2026 00:40:00 | | A | DUBAI INTL
24 | WMT3257 | 04.03.2026 05:45:00 | | D | BEN GURION
25 | WMT3263 | 04.03.2026 12:00:00 | | D | BEN GURION
26 | WMT3258 | 04.03.2026 12:15:00 | | A | BEN GURION
27 | WMT3026 | 04.03.2026 12:20:00 | | A | LARNACA INTL
28 | WMT3267 | 04.03.2026 13:15:00 | | D | DUBAI INTL
29 | WMT3264 | 04.03.2026 18:30:00 | | A | BEN GURION.
(sursa: Mediafax)