Au intrat în vigoare măsurile pentru sprijinirea fermierilor din UE

Este vorba despre un pachet de măsuri care vine în sprijinul agricultorilor. Acesta a fost adoptat în urma protestelor puternice ale fermierilor care au avut loc anul trecut la pe străzile Bruxelles-ului și vizează, în esență, reducerea birocrației, mai multă flexibilitate și lansarea unor instrumente financiare mai eficiente.

Astfel, principalele modificări ale PAC care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026 sunt:

– Un singur control la fața locului pe an pentru fiecare exploatație;

– Sprijin mai mare pentru micii fermieri: plafonul crește de la 50.000 € la 75.000 €;

– Posibilitatea finanțării, prin Pilonul II, a achiziției de bovine, ovine și caprine de înaltă valoare genetică;

– Introducerea unui nou tip de plăți de criză, pentru despăgubiri în caz de calamități naturale, fenomene climatice extreme sau boli ale animalelor;

– Mai multă flexibilitate la respectarea standardelor GAEC, cu recunoaștere automată pentru fermele ecologice sau aflate în conversie și pentru cele din situri Natura 2000;

– Fermele sub 30 ha vor fi exceptate de la rotația și diversificarea culturilor;

– Pentru pășunile permanente, statele membre vor putea evita reclasificarea terenurilor utilizate pe termen lung ca pășune;

Se estimează că aplicarea acestor noi măsuri vor genera economii de până la 1,58 miliarde euro anual pentru fermieri din UE.



