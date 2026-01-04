x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Au intrat în vigoare măsurile pentru sprijinirea fermierilor din UE

Au intrat în vigoare măsurile pentru sprijinirea fermierilor din UE

de Adrian Stoica    |    04 Ian 2026   •   06:00
Au intrat în vigoare măsurile pentru sprijinirea fermierilor din UE
Sursa foto: principalele modificări ale PAC care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Anul 2026 vine cu o serie de schimbări majore în ceea ce îi privește pe fermieri, odată cu intrarea în vigoare a noii Politici Agricole Comune (PAC).

Este vorba despre un pachet de măsuri care vine în sprijinul agricultorilor. Acesta a fost adoptat în urma protestelor puternice ale fermierilor care au avut loc anul trecut la pe străzile Bruxelles-ului și vizează, în esență, reducerea birocrației, mai multă flexibilitate și lansarea unor instrumente financiare mai eficiente.

Astfel, principalele modificări ale PAC care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026 sunt:

– Un singur control la fața locului pe an pentru fiecare exploatație;

– Sprijin mai mare pentru micii fermieri: plafonul crește de la 50.000 € la 75.000 €;

– Posibilitatea finanțării, prin Pilonul II, a achiziției de bovine, ovine și caprine de înaltă valoare genetică;

– Introducerea unui nou tip de plăți de criză, pentru despăgubiri în caz de calamități naturale, fenomene climatice extreme sau boli ale animalelor;

– Mai multă flexibilitate la respectarea standardelor GAEC, cu recunoaștere automată pentru fermele ecologice sau aflate în conversie și pentru cele din situri Natura 2000;

– Fermele sub 30 ha vor fi exceptate de la rotația și diversificarea culturilor;

– Pentru pășunile permanente, statele membre vor putea evita reclasificarea terenurilor utilizate pe termen lung ca pășune;

Se estimează că aplicarea acestor noi măsuri vor genera  economii de până la 1,58 miliarde euro anual pentru fermieri din UE.


 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: fermieri sprijin
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri