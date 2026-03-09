Restricții benzină și motorină în Ungaria 2026: Prețurile au explodat. Iran blochează Hormuz, cozi la pompe!

Prețuri carburanți în Ungaria explodează: Războiul din Iran blochează Strâmtoarea Hormuz și provoacă haos la pompe

Criza declanșată de Iran lovește dur Ungaria: prețuri carburanți în creștere galopantă și cozi interminabile la stații.

Decizia Iranului de săptămâna trecută de a închide Strâmtoarea Hormuz – arteră vitală a comerțului global cu petrol – a prăbușit prețurile țițeiului, dar a explodat costurile carburanților în Ungaria. Frica de penurie a generat panică: stații de benzină introduc raționalizări, iar MOL, gigantul petrolier local, avertizează asupra deficitului de motorină în Europa Centrală, potrivit Daily News Hungary.

Restricții la pompe: Doar 30-50 litri pe mașină, motorină epuizată în sate

Panica cumpărătorilor a copleșit stațiile din zone rurale. La Bonyhád (județul Tolna), limita e de 50 litri/vehicul/zi; la Őcsény – 30 litri; în Györköny, motorina s-a terminat rapid. Fermierii și gospodăriile fac stocuri masive: un agricultor a luat motorină pentru șase luni. Site-ul Holtankoljak.hu blamează spike-ul consumului din orașe mici.

Asociația Ungară a Companiilor Petroliere insistă: stocurile sunt suficiente, livrările continue. MOL confirmă: nicio restricție oficială, aprovizionarea merge ceas.

Scumpiri record: +22-48 forinți/litru în doar o săptămână

De la izbucnirea războiului iranian, benzina a urcat cu 22-30 forinți/litru, motorina cu 29-48 forinți. MOL a majorat prețurile de cinci ori într-o săptămână: +20 forinți la benzină, +39 la motorină. Vineri, ultima creștere: +7 forinți benzină, +17 motorină. Preț mediu azi: benzină 95 octani – 585 forinți/litru (1,47 EUR), motorină – 629 forinți (1,58 EUR), via Holtankoljak.hu. RTL Híradó previzionează noi majorări.

Pe piețele globale, WTI e la 115,13 USD/baril (+35,6% săptămâna asta), Brent la 115,91 USD (+27%). Urals rusesc rafinat de MOL: 102 USD.

Orbán cere UE să renunțe la sancțiuni: Scrisoare către von der Leyen

Premierul ungar Viktor Orbán a chemat o ședință extraordinară de cabinet luni, după explozia prețurilor la motorină și benzină, provocată de închiderea conductei Drujba și escaladarea războiului din Orientul Mijlociu. Blocada conductei Drujba amenință nu doar Ungaria, ci întreaga UE cu penurie energetică.

„Suspendarea transportului prin conducta Drujba reprezintă o amenințare nu numai pentru Ungaria, ci și pentru întreaga Uniune Europeană”, a avertizat Orbán într-un videoclip postat luni.

„Trebuie să împiedicăm creșterea prețului motorinei și benzinei în Ungaria la niveluri insuportabile. Pentru a evita pericolul, avem nevoie de două decizii. Trebuie să revizuim și să suspendăm toate sancțiunile asupra energiei rusești în întreaga Europă”, a declarat el, anunțând o scrisoare trimisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Acasă, trebuie să împiedicăm creșterea prețurilor la motorină și benzină la niveluri insuportabile”, a adăugat premierul, care a convocat ședința de guvern pentru după-amiaza asta.

Înghețare prețuri la benzină: Revenire la măsurile din 2021?

Nu e exclusă reintroducerea plafonării prețurilor la carburanți, la care Orbán a făcut aluzie vineri în interviul radio. Măsura, aplicată anterior, ar bloca scumpirile galopante provocate de criză.

Soluții propuse: Plafonare la preț și tăieri de taxe

Partidul Tisza cere plafonarea carburanților la 480 forinți/litru (1,3 EUR), ca în 2021, prin reducerea accizelor (158,8 forinți benzină, 148,76 motorină – majorare programată în iulie). Plus TVA 27% (cel mai mare din UE), taxă stoc 3 forinți și EKR 8 forinți. Tăierea accizelor la minimul UE ar scădea prețurile cu 20 forinți/litru, estimează hvg.hu.

Trump promite: Prețurile petrolului vor scădea rapid post-război

Președintele Trump evită un termen pentru sfârșitul campaniei împotriva Iranului, dar asigură: odată încheiată, prețurile petrolului vor coborî brusc. Investitorii se tem de inflație și recesiune globală.