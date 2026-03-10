Universul întoarce roata pentru 3 zodii, pe 10 martie 2026

Chiar dacă Mercur este retrograd, energia astrologică a zilei aduce oportunități și schimbări subtile care pot întoarce norocul în favoarea lor.

Această zi este despre rezolvarea unor situații rămase neterminate și despre curajul de a face pași pe care poate i-am amânat până acum. Pentru aceste zodii, schimbarea norocului vine dintr-o decizie simplă: aceea de a acționa diferit.

Astrologii spun că 10 martie poate deveni un moment de cotitură, dacă există determinare și dorința de a corecta greșelile trecutului.

Săgetător

Pentru Săgetători, ziua de 10 martie vine cu o întorsătură de situație care îi face să simtă că au scăpat dintr-o problemă serioasă. Este genul de moment în care realizezi că ai fost salvat în ultimul moment de o decizie care ar fi putut aduce multe complicații.

Mercur retrograd îi ajută să analizeze mai atent trecutul și să evite o greșeală pe care erau pe punctul să o repete. Această claritate aduce un val de energie pozitivă și sentimentul că norocul este din nou de partea lor.

Săgetătorii se vor simți revitalizați și mai încrezători, ca și cum ar primi o a doua șansă.

Capricorn

Pentru Capricorni, ziua de marți vine cu un avantaj neașteptat. Ei nu doar că pot câștiga o dispută sau o discuție importantă, dar descoperă și ceva esențial despre ei înșiși.

Energia lui Mercur retrograd scoate la lumină o înțelegere profundă a propriei personalități și a limitelor personale. Această conștientizare devine cheia norocului lor.

Capricornii își vor da seama că, atunci când își folosesc puterea interioară cu răbdare și strategie, pot depăși obstacolele care până acum păreau imposibile. Iar odată ce aceste blocaje dispar, norocul începe să curgă natural.

Pești

Pentru Pești, ziua de 10 martie aduce un moment special legat de relații și inspirație. Deși sunt oameni care se simt bine și singuri, energia acestei zile le aduce alături o persoană care îi înțelege profund.

Interacțiunea cu această persoană poate genera idei, planuri sau proiecte creative. Peștii vor simți că imaginația și energia lor se amplifică atunci când sunt în compania potrivită.

Mercur retrograd în semnul lor activează o formă de intuiție rară. Este ca și cum ar descifra un cod interior, iar din acel moment lucrurile încep să se lege într-un mod surprinzător.

Pentru Pești, această zi poate aduce inspirație, noroc și o stare de optimism care deschide noi perspective.