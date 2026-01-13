Austeritate pentru alții, team building pentru ministrul Dragoș Pâslaru

De luni și până miercuri, ministrul Dragoş Pîslaru şi directorii generali din ministerul său sunt plecați în team building la Sibiu. Informația a fost publicată de fostul ministru al Finanțelor, Orlando Teodorovici într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Țara arde şi Dragoş Pîslaru o arde pe team building”, a scris acesta. El pune întrebarea firească privind oportunitatea acestei deplasări. „Şi încă ceva … de ce nu s-au putut discuta respectivele subiecte la sediul ministerului şi a fost necesară acțiunea de la Sibiu?”, a scris ex-ministrul.

De asemenea, el lansează și o întrebare ministrului Pîslaru legată de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Domnule Pîslaru, poate ne spuneți şi cum ați PIERDUT 8 (opt) MILIARDE DE EURO din PNRR? Ştim că incompetența a fost de vină, dar pe lângă dvs … cine sunt ceilalți habarnişti VINOVAȚI?”.

Deși este o persoană foarte activă pe pagina sa de socializare. Despre plimbarea în team bulding alături de șefii din minister, Dragoș Pîslaru nu a postat nimic, așa că rămâne ca la întoarcere să-l întrebăm de ce a fost necesară plimbarea până la Sibiu. Și, evident, cât a costat.