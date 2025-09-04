Pană majoră la Google: Gmail, YouTube, Google Maps și alte servicii au picat în Europa de Est, inclusiv România, și la nivel internațional

Google a suferit o cădere la scară globală, confirmată de platforma de monitorizare Downdetector, care a raportat un număr masiv de sesizări din partea utilizatorilor. Problemele au debutat în cursul dimineții (ora SUA de Est) și au continuat în timpul nopții pentru utilizatorii din Statele Unite, potrivit Fakti.bg.

Serviciile afectate

Printre platformele indisponibile se numără:

YouTube – imposibilitatea de a încărca videoclipuri, erori de redare și bucle de încărcare;

Google Maps – hărți și rute inaccesibile, blocând călători și navetiști;

Google Search – motorul principal afișa mesaje de eroare 5xx, fără a returna rezultate;

Gmail – întârzieri și erori la trimiterea și primirea e-mailurilor;

Google Drive – acces restricționat la documentele din cloud.

Google down in the Caucasus, Turkey, and the Balkans pic.twitter.com/E2SHOuKOA9 — Hov Nazaretyan (@HovhanNaz) September 4, 2025

Impact major în România și țările vecine

Utilizatori din România, Bulgaria, Turcia și Grecia au semnalat întreruperi masive. În România, clienții Vodafone au raportat probleme cu serviciile de date mobile – lipsa conexiunii la internet, semnal instabil și întreruperi temporare ale traficului de date, potrivit Antena 3 CNN.

Posibile cauze și reacția Google

Experții suspectează o defecțiune globală a serverelor Google, posibil legată de infrastructura Google Cloud Platform (GCP) sau de o eroare de actualizare software. Oficial, compania a transmis că lucrează la remedierea situației și că serviciile au fost deja restabilite parțial în mai multe regiuni.

Acest incident amintește de pana masivă din 12 iunie 2025, când peste 50 de servicii Google au fost indisponibile timp de două ore și jumătate.

Pentru moment, utilizatorii rămân în așteptarea unei explicații oficiale din partea companiei Alphabet, în timp ce întreruperile continuă să afecteze munca, transportul și comunicarea zilnică în mai multe țări.