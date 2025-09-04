x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Pană majoră la Google: Gmail, YouTube, Google Maps și alte servicii au picat în Europa de Est, inclusiv România, și la nivel internațional

Pană majoră la Google: Gmail, YouTube, Google Maps și alte servicii au picat în Europa de Est, inclusiv România, și la nivel internațional

de Razvan Voiculescu    |    04 Sep 2025   •   12:45
Pană majoră la Google: Gmail, YouTube, Google Maps și alte servicii au picat în Europa de Est, inclusiv România, și la nivel internațional
Sursa foto: X

Un nou blackout digital lovește gigantul american Google. În această dimineață, motorul de căutare și principalele servicii ale companiei Alphabet au suferit o întrerupere masivă, afectând utilizatori din întreaga lume, cu un impact major în Europa de Est, inclusiv România.

Google a suferit o cădere la scară globală, confirmată de platforma de monitorizare Downdetector, care a raportat un număr masiv de sesizări din partea utilizatorilor. Problemele au debutat în cursul dimineții (ora SUA de Est) și au continuat în timpul nopții pentru utilizatorii din Statele Unite, potrivit Fakti.bg.

Serviciile afectate

Printre platformele indisponibile se numără:

 

 

Impact major în România și țările vecine

Utilizatori din România, Bulgaria, Turcia și Grecia au semnalat întreruperi masive. În România, clienții Vodafone au raportat probleme cu serviciile de date mobile – lipsa conexiunii la internet, semnal instabil și întreruperi temporare ale traficului de date, potrivit Antena 3 CNN.

Posibile cauze și reacția Google

Experții suspectează o defecțiune globală a serverelor Google, posibil legată de infrastructura Google Cloud Platform (GCP) sau de o eroare de actualizare software. Oficial, compania a transmis că lucrează la remedierea situației și că serviciile au fost deja restabilite parțial în mai multe regiuni.

Acest incident amintește de pana masivă din 12 iunie 2025, când peste 50 de servicii Google au fost indisponibile timp de două ore și jumătate.

Pentru moment, utilizatorii rămân în așteptarea unei explicații oficiale din partea companiei Alphabet, în timp ce întreruperile continuă să afecteze munca, transportul și comunicarea zilnică în mai multe țări.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vodafone youtube youtube google maps gmail blackout
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri