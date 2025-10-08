De ce a păstrat BNR dobânda-cheie

Ce înseamnă pentru ratele creditelor?

Păstrarea dobânzii cheie înseamnă că ratele creditelor nu vor scădea prea curând, iar dobânzile fixe ar putea chiar să crească ușor în perioada următoare.

„BNR a ales să păstreze dobânda cheie pe baza unei prognoze clare și pentru a nu interveni excesiv. O majorare ar fi putut încetini economia și risca o recesiune nejustificată,” a explicat Claudiu Trandafir, expert financiar și fondator OferteBancare.ro.

Impact asupra depozitelor

În contextul unei inflații de 10%, dobânda reală este negativă, de aproximativ -4%, ceea ce va avea un impact direct asupra depozitelor: banii depuși la bancă își vor pierde din valoare.

„Dobânda real negativă descurajează economisirea și poate stimula consumul sau speculațiile, alimentând ciclul inflaționist. În plus, pune presiune pe cursul de schimb, deoarece investitorii pot prefera să își mute economiile în euro,” a precizat Claudiu Trandafir.

Impact asupra debitorilor și economiei

Menținerea dobânzii cheie protejează debitorii, deoarece o majorare ar duce la creșterea costului creditării prin ROBOR și IRCC. Totodată, o creștere a dobânzii ar afecta și costul datoriei guvernamentale, ceea ce ar avea efecte negative asupra întregii economii.

Când ar putea scădea dobânda cheie?

Specialiștii estimează că o scădere a dobânzii cheie ar putea fi luată în considerare abia după temperarea semnificativă a inflației, probabil în prima parte a anului viitor, dacă evoluția prețurilor și indicatorii economici permit acest lucru.

„BNR nu va reduce dobânda până nu va fi sigură că inflația e sub control, pentru a evita presiuni noi asupra cursului și asupra economiei. Practic, păstrarea dobănzii-cheie este singura decizie care nu are un impact negativ. Dacă proiecțiile pentru anul viitor sunt reale și inflația va scădea, atunci cel mai probabil vom vorbi despre o modificare a dobânzii cheie,” a mai spus Claudiu Trandafir, expert financiar și fondator OferteBancare.ro.

Decizia BNR transmite un mesaj clar: stabilitatea financiară și predictibilitatea sunt prioritare, chiar dacă acest lucru înseamnă că ratele vor rămâne ridicate pe termen scurt.