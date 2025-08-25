Leul s-a apreciat, luni, în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3207 lei, mai puţin cu 3,66 bani (-0,84%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3573 lei.



Pe de altă parte, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3868 lei, în creştere cu 0,34 bani (+0,06%), faţă de 5,3834 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit cu 1,24 de lei (+0,26%) până la valoarea de 467,7917 lei, de la 466,5432 lei, în şedinţa precedentă.

Citește pe Antena3.ro Un român plecat cu familia în vacanță prin Europa și-a uitat soția în Germania