Leul s-a apreciat, luni, în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    25 Aug 2025   •   17:15
Sursa foto: Hepta

Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0539 lei, în scădere cu 0,06 bani (-0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0545 de lei.

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3207 lei, mai puţin cu 3,66 bani (-0,84%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3573 lei.

Pe de altă parte, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3868 lei, în creştere cu 0,34 bani (+0,06%), faţă de 5,3834 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit cu 1,24 de lei (+0,26%) până la valoarea de 467,7917 lei, de la 466,5432 lei, în şedinţa precedentă. 

Subiecte în articol: bnr leu valute aur
