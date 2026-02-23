x close
Leul s-a apreciat, luni, în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    23 Feb 2026   •   14:45

Sursa foto: Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul

Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0968 lei, în scădere cu 0,06 bani (-0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0974 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3195 lei, în scădere cu 1,32 bani (-0,30%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3327 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5761 lei, în scădere cu 0,52 bani (-0,09%), faţă de 5,5813 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 716,2653 lei, de la 700,9567 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Subiecte în articol: bnr leu valute cotatie
