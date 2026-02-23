Leul s-a apreciat, luni, în raport cu principalele valute

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3195 lei, în scădere cu 1,32 bani (-0,30%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3327 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5761 lei, în scădere cu 0,52 bani (-0,09%), faţă de 5,5813 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 716,2653 lei, de la 700,9567 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES