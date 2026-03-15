Secretele experților: Cum să prelungești viața parfumurilor tale preferate

Chiar și cele mai apreciate esențe au o durată de viață limitată, iar folosirea unui produs expirat poate provoca iritații sau reacții alergice, avertizează specialiștii.

Cât timp rezistă un parfum după deschidere

Alcoolul, componenta principală a parfumurilor, are un rol esențial: difuzează aroma și previne oxidarea moleculelor. În timp ce o sticlă sigilată poate rezista chiar și decenii, perioada de garanție după deschidere este mai scurtă.

Simbolul de pe fundul sticlei – o cutie deschisă cu un număr și litera „M” – indică termenul recomandat, de regulă 36 de luni. Dacă este depozitat corect, un parfum poate fi utilizat în siguranță până la aproximativ cinci ani, potrivit Daily Mail, citat de dcmedical.ro.

Semne că parfumul s-a alterat

Identificarea unui parfum expirat poate fi subtilă, dar câteva indicii te pot ajuta:

Mirosul – dacă aroma devine neplăcută sau acidă, parfumul nu mai este sigur.

Culoarea – modificările nu indică întotdeauna pericolul, ingredientele naturale evoluând similar unui vin vechi.

Intensitatea – notele de vârf prea înțepătoare sau râncede arată că parfumul și-a pierdut echilibrul.

Astfel că este indicat să pulverizezi direct pe piele un parfum despre care nu mai esti sigur.

Cum să prelungești viața parfumului

Pentru a menține parfumurile proaspete cât mai mult timp, experții recomandă patru reguli simple:

Evită lumina directă – expunerea la soare degradează moleculele formulei.

Ferește sticla de căldură și umiditate – baia nu este un loc potrivit; fluctuațiile de temperatură afectează chimia parfumului.

Păstrează ambalajul original – cutia oferă protecție suplimentară și previne contaminarea.

Folosește parfumul regulat – odată deschis, oxigenul pătrunde în sticlă; nu păstra parfumurile pentru „ocazii speciale” prea mult timp.

Prin respectarea acestor sfaturi, parfumurile își păstrează aroma autentică și pot fi savurate în siguranță, evitând riscurile asociate produselor expirat.