Parfumul: Cum îl aplici corect pentru a rezista mai mult pe piele

În realitate, durata parfumului pe piele depinde de mai mulți factori – de la tipul pielii și modul de aplicare până la compoziția parfumului.

Specialiștii în parfumuri și dermatologii spun că există câteva trucuri simple care pot face diferența și pot ajuta aroma preferată să reziste mult mai mult pe parcursul zilei.

Hidratează pielea înainte de aplicarea parfumului

Unul dintre cele mai importante secrete pentru ca parfumul să dureze mai mult este hidratarea pielii.

Parfumurile se fixează mult mai bine pe pielea hidratată decât pe cea uscată. Dacă pielea este uscată, alcoolul din parfum se evaporă rapid, iar mirosul dispare mai repede.

Experții recomandă aplicarea unei loțiuni de corp sau a unei creme hidratante înainte de parfum. Ideal este să alegi o cremă fără miros, pentru a nu altera aroma parfumului.

Un alt truc folosit de parfumieri este aplicarea unui strat foarte subțire de vaselină pe piele înainte de parfum. Aceasta creează o bază care ajută aroma să se fixeze mai bine.

Aplică parfumul în punctele de puls

Locurile în care aplici parfumul sunt esențiale pentru intensitatea și persistența mirosului.

Specialiștii recomandă aplicarea parfumului în punctele de puls, adică zonele în care sângele circulă mai aproape de suprafața pielii și produce căldură. Această căldură ajută parfumul să se difuzeze treptat.

Cele mai bune zone sunt:

încheieturile mâinilor

partea interioară a coatelor

după urechi

la baza gâtului

în spatele genunchilor

Aceste zone permit parfumului să se activeze treptat pe parcursul zilei.

Nu freca încheieturile după aplicare

Un obicei foarte răspândit este frecarea încheieturilor după aplicarea parfumului. Deși pare un gest natural, specialiștii spun că acest lucru distruge structura parfumului.

Frecarea poate altera notele de vârf, adică acele arome care se simt imediat după aplicare, și poate face parfumul să dispară mai repede.

Cel mai bine este să pulverizezi parfumul și să îl lași să se usuce natural pe piele.

Aplică parfumul imediat după duș

Momentul în care aplici parfumul contează foarte mult.

Parfumul rezistă mai bine dacă este aplicat imediat după duș, când pielea este curată și porii sunt deschiși. În acest fel, aroma se fixează mai bine și persistă mai mult timp.

În plus, pielea proaspăt hidratată ajută la menținerea parfumului pentru mai multe ore.

Pulverizează parfumul și pe haine

Parfumul rezistă adesea mai mult pe materiale decât pe piele.

Poți pulveriza o cantitate mică de parfum pe haine, eșarfe sau păr, dar cu atenție, deoarece unele parfumuri pot păta anumite materiale.

Pe păr, parfumul poate rezista chiar și toată ziua, însă specialiștii recomandă să îl pulverizezi de la distanță, pentru a evita uscarea firului de păr din cauza alcoolului.

Alege tipul potrivit de parfum

Nu toate parfumurile au aceeași durată de persistență. Concentrația de uleiuri parfumate face diferența.

Cele mai comune tipuri sunt:

Parfum (Extrait de Parfum) – cea mai mare concentrație, rezistă 8–12 ore

Eau de Parfum (EDP) – rezistă aproximativ 6–8 ore

Eau de Toilette (EDT) – rezistă 3–5 ore

Eau de Cologne – rezistă 2–3 ore

Dacă îți dorești o aromă de lungă durată, specialiștii recomandă Eau de Parfum sau Parfum.

Parfumurile cu note intense rezistă mai mult

Structura parfumului este construită pe trei tipuri de note:

note de vârf note de mijloc note de bază

Notele de bază sunt cele care persistă cel mai mult pe piele.

Parfumurile care conțin vanilie, lemn de santal, mosc, ambră sau patchouli sunt cunoscute pentru rezistența lor mai mare.

Depozitează parfumul corect

Mulți oameni nu știu că modul în care este păstrat parfumul îi poate afecta intensitatea.

Parfumurile trebuie ținute:

într-un loc răcoros

ferite de lumină directă

departe de umiditate

De aceea, specialiștii recomandă să nu păstrezi parfumul în baie, deoarece variațiile de temperatură pot altera compoziția acestuia.

Aplică parfumul în straturi

Un alt truc folosit de experți este stratificarea parfumului.

Acest lucru înseamnă folosirea mai multor produse din aceeași gamă, precum:

gel de duș parfumat

loțiune de corp

parfum

Această metodă creează o bază aromatică care ajută mirosul să reziste mult mai mult.

Durata parfumului pe piele nu depinde doar de calitatea acestuia, ci și de modul în care este aplicat și de tipul pielii. Cu câteva trucuri simple – hidratarea pielii, aplicarea în punctele de puls și alegerea parfumului potrivit – aroma preferată poate rezista mult mai mult pe parcursul zilei.

Uneori, diferența dintre un parfum care dispare rapid și unul care persistă ore întregi ține doar de tehnica de aplicare. Dacă știi cum să îl folosești corect, parfumul tău poate deveni semnătura olfactivă care te însoțește întreaga zi.