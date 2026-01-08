Când să rezervi vacanța de vară 2026 pentru prețuri imbatabile? Experții dezvăluie: nu în ianuarie!

Prețuri vacanțe august 2026: Așteaptă iulie și salvează sute de euro

Cu gerul iernii și cerul gri din ianuarie, mulți români visează deja la soare și plajă. Promoțiile tentante par o ocazie perfectă pentru vacanțe ieftine vara 2026, dar un expert de la Which? avertizează: așteaptă! Prețurile pachetelor turistice scad adesea după ianuarie, potrivit Daily Mail.

Date șocante din 2025: economisești sute de euro dacă amâni rezervarea

Which? a analizat peste 40.000 de prețuri pentru vacanțe de vară de la furnizori mari precum Jet2 și easyJet. Rezultatul? Rezervările din ianuarie costă, în medie, 112 lire sterline (circa 130 euro) mai mult pe persoană decât cele din luna dinaintea plecării. Pentru o familie de patru, asta înseamnă aproape 450 lire (peste 520 euro) aruncați pe fereastră!

Guy Hobbs, expertul Which? în turism, explică: „Nu știm dacă 2026 va urma același tipar, dar așa-zisele reduceri early bird mă fac sceptic. În 2025, prețurile au crescut din octombrie anul precedent și au scăzut dramatic în iulie, cu o lună înainte de august.”

Luna ideală pentru oferte ieftine vacanțe Europa, în funcție de destinație

Iulie: cea mai ieftină lună generală pentru vacanțe în august, în multe zone cheie din Europa.

Aprilie: top pentru Bulgaria și Insulele Baleare.

Mai: excelent pentru Maroc, Insulele Canare, Cipru, Croația, Spania și Italia (ianuarie merge și el pentru Italia).

Iunie: perfect pentru Franța, Turcia și Portugalia.

Studiul a urmărit 43.510 prețuri pentru sejururi de 7 nopți cu zbor inclus, pentru doi adulți, în august 2025.

De ce au scăzut prețurile în 2025? Tendințe care se repetă în 2026

Post-pandemie, cererea exploda și prețurile urcau. Dar anul trecut s-a schimbat: oamenii amână din motive financiare, iar companiile precum Jet2 au raportat rezervări tardive. Rezultat? Reduceri masive în iulie. Presiunile economice persistă și în 2026, deci fii flexibil!

Sfaturi practice: rezervă inteligent, nu grăbit

Dacă ești flexibil cu datele și destinația, așteaptă oferte ieftine vacanțe în iulie – dar e un pariu riscant. Pentru școala și destinații fixe, țintește fereastra aprilie-iunie: prețuri sub cele din ianuarie, cu disponibilitate mare. „Acolo voi căuta eu oferte de la cei mai buni furnizori”, spune Hobbs.