Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere

A fost suficient doar un scurt episod de iarnă autentică pentru ca Bucureștiul să se blocheze. Deși fuseseră avertizate că va ninge, autoritățile au reușit să se facă din nou de râs și să fie luate prin surprindere. Bucureștenii s-au trezit că mijloacele de transport nu mai circulau sau circulau cu foarte mare greutate la primele ore ale dimineții de miercuri, pentru că utilajele de curățare a șoselelor nu intraseră pe majoritatea arterelor Capitalei.

Au fost suficiente câteva ore de ninsoare pentru a se alege praful de bravura autorităților locale care se băteau cu pumnul în piept că sunt pregătite să se ia la luptă cu zăpada. Ca de obicei, acum, primarii invocă tot felul de motive pentru a-și scuza eșecul. Primarul Capitalei este deja campion la scuze în timp ce nu-și găsește nicio vină pentru dezastrul din București. „A nins foarte mult”, le-a transmis primarul Ciprian Ciucu bucureștenilor dintr-un studiou de televiziune. Meteorologii anunță și pentru acest sfârșit de săptămână că vor cădea iar precipitații în București și ar fi bine ca primarul general și cei de sector să-și pregătească deja scuzele pentru noul episod de iarnă.

Prima scuză invocată de primarul Capitalei a fost că vinovații pentru eșecul deszăpezirii au fost șoferii care și-au parcat mașinile aiurea. O scuză care a fost, de fapt, o minciună, pentru că mașinile erau trase la bordură, deci nu încurcau cu nimic utilajele care ar fi trebuit să intervină. Posturile de televiziune au dat în buclă imagini cu marile șosele ale Capitalei acoperite de zăpadă și în care nu se vede niciun utilaj care să lucreze. Despre străzile dintre blocuri, ce să mai vorbim. Aici a început să se intervină foarte târziu sau deloc. Noroc cu Generalul Soare, care a dat o mână de ajutor autorităților la deszăpezire.

Utilaje mai puține decât cele declarate pe hârtie

Deși au contracte cu firme pentru deszăpezire și sunt obligate să le verifice utilajele, autoritățile locale au descoperit cu zăpada la genunchi că numărul utilajelor declarate pe hârtie nu prea ar corespunde cu cel din teren. Primarul general al Capitalei spune că instituția pe care o conduce nu are contracte de deszăpezire încheiate, acestea fiind încheiate de primăriile de sector, iar rolul său este doar de control. Care control? Realitatea ne-a arătat că acesta a fost inexistent sau cel mult făcut de ochii lumii. „Dacă se constată că numărul utilajelor și al muncitorilor din teren nu corespunde cu cel din hârtii, operatorii de salubrizare, responsabili de deszăpezire, vor fi amendați de Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București”, a scris pe Facebook primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. La amendat este de altfel singurul lucru la care se pricep polițiștii locali, pentru că în rest sunt absenți din viața comunității pe care ar trebui să o deservească, cum absenți au fost miercuri dimineața și de pe străzile Capitalei.

„Sectoarele trebuie să facă controale, să verifice dacă operatorii de la salubrizare au suficiente utilaje în bază. Primăria Capitalei nu are operatori de salubrizare, doar sectoarele au. PMB are rol de coordonare și monitorizare. Se pare că operatorii de salubrizare de la sectoare au raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate. Poliția Locală a Municipiului București continuă cercetările și, dacă se confirmă, vor trebui să fie amendați. Ce trebuie să știți e că principala responsabilitate a deszăpezirii o au primarii de sector. Și ei înșiși trebuie să facă controale, să verifice dacă operatorii de la salubrizare au suficiente utilaje în bază. E adevărat, STB a avut o problemă cu troleibuzele și tramvaiele, partea electrică, deoarece operatorii de salubrizare de la sectoare nu au eliberat suficient prima bandă, iar troleibuzele nu au avut acces la alimentare. Tramvaiele au avut probleme pentru că nu s-au deszăpezit corect intersecțiile. Din acest motiv m-am dus dimineață la Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, de aceea am chemat reprezentanții sectoarelor, tocmai pentru a-i pune pe salubriști împreună cu STB pentru a rezolva fiecare situație în parte”. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, pe pagina de Facebook.

Deși se plătesc bani grei pentru deszăpezirea bulevardelor și străzilor, primăriile de sector ale Capitalei nu publică aceste cifre. Pe site-urile celor șase primării nu apare niciun contract publicat sau măcar sumele de bani care se plătesc către operatori, desi vorbim despre bani publici.

Ce utilaje au declarat primăriile de sector

Primăriile de sector, responsabile cu deszăpezirea din București, au comunicat că pe străzi au fost, în total: 298 de utilaje, 1.750 de muncitori și că au folosit 8.400 de tone de material antiderapant.

Astfel:

- Sectorul 1 (Romprest): 42 utilaje + 230 de operatori, 90 de tone de material antiderapant consumat;

- Sectorul 2 (Supercom): 40 de utilaje + 202 operatori, 160 de tone;

- Sectorul 3 (Direcția de Salubritate): 40 de utilaje + 300 operatori, 650 de tone;

- Sectorul 4 (Rosal): 38 de utilaje + 408 operatori, 1.200 de tone;

- Sectorul 5 (Salubritate): 58 de utilaje + 150 de operatori 4.000 de tone;

- Sectorul 6 (ASP Salubrizare și ADPDU): 80 de utilaje + 460 de operatori, 2.300 tone.

Taxa de așteptare în sectoarele 1 și 2, de mii de euro zilnic

O problemă a fost și cu deszăpezirea trotuarelor unde utilajele au intervenit foarte târziu. Responsabilitatea pentru curăţarea trotuarelor și străzilor revine în totalitate primăriilor de sector. În timp ce bucureștenii se luptau cu zăpada de pe trotuare și traficul paralizat, firmele de salubritate au încasat în această iarnă sume foarte mari zilnic ca să fie pregătite să intervină când va fi cazul. Banii i-au încasat, dar când au trebuit să intervină au făcut-o cu jumătăți de măsură.

- Primăria Sectorului 1 plătește 20.600 de euro/zi sub forma unei taxe de așteptare a zăpezii, iar aici s-au înregistrat cele mai mari dificultăți din Capitală din cauza slabei mobilizări;

- Primăria Sectorului 2 plătește 16.500 de euro/zi sub forma unei taxe de așteptare;

- Primăriile Sectoarelor 3, 4, 5 și 6 nu plătesc taxă de așteptare.