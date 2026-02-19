„Metoda porumbelul”, noua capcană pentru vârstnici: Cum acționează hoții

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, patru bărbați au fost identificați și reținuți de oamenii legii, fiind cercetați pentru un furt comis în luna octombrie 2025.

Pretextul hoților pentru a intra în locuință

Suspecții a intrat în locuința bătrânului sub pretextul că un porumbel a rămas blocat în podul casei. Profitând de neatenția victimei, aceștia ar fi sustras bani și alte bunuri de valoare, dispărând înainte ca bărbatul să își dea seama ce se întâmplase.

„În data de 28 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Cluj Napoca- Compartimentul Investigaţii Criminale, au dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 41 de ani, domiciliaţi în judeţele Cluj şi Mureş, bănuiţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Din cercetări a rezultat că, în data de 20 octombrie 2025, doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept într-un imobil din municipiul Cluj Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate, un bărbat de 89 de ani, pe care l-ar fi indus în eroare sub pretextul unei situaţii nereale. În acelaşi timp, ceilalţi doi ar fi asigurat supravegherea zonei şi sprijinul acestora”, au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

Prejudiciu uriaș

Cei patru bărbaţi i-ar fi spus bătrânului care ar avea un porumbel blocat în podul casei că au nevoie să verifice interiorul. Intrați în locuință, cei patru bărbaţi au sustras 40.000 de lei, precum şi bijuterii din aur, aparţinând unei femei care nu se afla la domiciliu în momentul comiterii faptei, potrivit stiripesurse.ro.