Ultimatumul lui Trump care zguduie Marea Britanie: „Nu cedați Diego Garcia!”

Trump reaprinde scandalul Chagos: avertisment dur pentru Keir Starmer și miza strategică a bazei Diego Garcia în fața Iranului

Președintele american Donald Trump lansează un nou atac la adresa premierului britanic Keir Starmer, criticând planul Londrei de a transfera suveranitatea asupra Insulele Chagos către Mauritius. În centrul disputei se află baza militară strategică Diego Garcia, vitală pentru eventuale operațiuni ale SUA împotriva Iran.

Trump avertizează Londra: „Nu cedați Diego Garcia!”

Donald Trump a relansat atacul asupra guvernului britanic, susținând că acordul privind Insulele Chagos reprezintă „o greșeală uriașă” și că premierul Keir Starmer „pierde controlul” asupra uneia dintre cele mai importante baze militare din lume, potrivit Financial Times.

Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a cerut explicit anularea acordului cu Mauritius: „NU CEDEDAȚI DIEGO GARCIA!”, avertizând că baza ar putea deveni esențială în eventualitatea unor lovituri americane împotriva Iranului.

Baza-cheie pentru un posibil conflict cu Iranul

Situată la aproximativ 5.200 de kilometri de Teheran, Diego Garcia este un punct strategic major pentru Statele Unite. Baza dispune de piste suficient de lungi pentru bombardierele stealth B-2 și de un port capabil să găzduiască portavioane.

În contextul escaladării tensiunilor cu Iranul, Washingtonul și-a consolidat masiv prezența militară în Orientul Mijlociu. Cel mai nou și mai mare portavion american, USS Gerald R. Ford, se îndreaptă spre regiune, alături de mai multe distrugătoare și mii de soldați suplimentari.

Surse militare susțin că Diego Garcia ar putea deveni punctul de lansare al unor atacuri strategice, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, când bombardierele B-2 au fost dislocate aici ca manevră de diversiune înaintea loviturilor asupra infrastructurii nucleare iraniene.

Poziții contradictorii la Washington

Administrația Trump a oscilat puternic în privința acordului britanic. Inițial, înțelegerea a fost lăudată de oficiali americani, inclusiv de secretarul de stat Marco Rubio. Ulterior, Trump a calificat decizia drept „stupiditate extremă” și „slăbiciune”, sugerând chiar că SUA ar trebui să-și securizeze Groenlanda.

Recent, Departamentul de Stat a anunțat că sprijină decizia Marii Britanii, însă Casa Albă a clarificat că poziția oficială este cea exprimată de Trump: „Mesajul președintelui reprezintă politica administrației”.

Londra ripostează: „Un acord crucial pentru securitate”

Guvernul britanic susține că transferul suveranității este singura soluție pentru garantarea pe termen lung a funcționării bazei militare, potrivit Sky News. Ministerul britanic de Externe a subliniat că acordul este „crucial pentru securitatea Regatului Unit și a aliaților săi”.

Furtună politică la Londra

Declarațiile lui Trump au provocat un adevărat cutremur politic în Marea Britanie. Conservatorii și partidul Reform UK au cerut anularea imediată a acordului, acuzând guvernul laburist de „umilință diplomatică”.

În același timp, liberalii-democrați consideră că ieșirile președintelui american demonstrează că relația cu SUA nu mai poate fi considerată un pilon de siguranță absolută, pledând pentru o apropiere mai strânsă de Uniunea Europeană.

Miza uriașă a unui acord controversat

Cu negocieri bilaterale între SUA și Mauritius programate pentru săptămâna viitoare, viitorul bazei Diego Garcia rămâne incert. Presiunea politică asupra premierului Keir Starmer crește, iar o eventuală revenire asupra acordului ar putea reprezenta una dintre cele mai spectaculoase răsturnări diplomatice ale mandatului său.