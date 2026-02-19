x close
Rezultate LOTO 6/49 19 februarie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

de Vali Deaconescu    |    19 Feb 2026   •   19:19
Sursa foto: Hepta/Numerele câștigătoare la extragerea de joi 19 februarie 2026

Joi, 19 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 15 februarie, Loteria Romana a acordat  34.439 de câștiguri în valoare totală de peste 4 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 19 februarie 2026:

Loto 6 din 49: 41, 32, 40, 36, 28, 31

Joker: 18 / 23, 3, 12, 11, 6

Loto 5 din 40: 23, 22, 13, 9, 8, 2

Noroc: 0 3 2 8 6 1 8

Noroc Plus: 0 5 2 9 1 5

Super Noroc: 1 2 1 1 3 4

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 48.200 de lei.

La tragerea Noroc Plus de duminica, 15 februarie, s-a inregistrat un castig, la categoria I, in valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker de duminica, 15 februarie, s-a inregistrat un castig, la categoria a II-a, in valoare de 615.538,75 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Pitesti. La categoria a III-a s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 79.698, 86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu-Mare si Baia-Mare.

La tragerea Loto 6 din 49 de duminica, 15 februarie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri, in valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate  pe bilete.loto.ro si pe Amparcat.ro.

La tragerea Loto 5 din 40 de duminica,15 februarie, s-a inregistrat un castig de categoria a II-a, in valoare de 113.184,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat bilete.loto.ro.

Subiecte în articol: Loto 6/49 19 februarie Loto 6/49 Rezultate Loto 6/49
