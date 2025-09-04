Cheltuielile UE pentru apărare au atins 343 de miliarde de euro în 2024

Creșterea, determinată în mare parte de nivelurile-record de achiziții de echipamente și de investițiile tot mai mari în cercetare și dezvoltare, reflectă hotărârea statelor membre de a consolida capacitățile militare ale Europei ca răspuns la mediul de securitate în continuă evoluție, subliniază raportul EDA. Îndeplinirea noului obiectiv NATO de a se cheltui 3,5% din PIB va necesita eforturi și mai mari din partea multor state membre, cheltuielile totale ale blocului comunitar urmând să fie de peste 630 de miliarde de euro pe an.

Pentru prima dată, investițiile în apărare au depășit 100 de miliarde de euro, reprezentând 31% din cheltuielile totale, cea mai mare pondere înregistrată de EDA de la începutul colectării datelor. Deși cheltuielile continuă să crească și se preconizează că vor crește și mai mult în 2025, acestea rămân sub nivelurile unor puteri militare precum Statele Unite - subliniind necesitatea unor investiții susținute și a unei colaborări sporite pentru a maximiza eficiența și a asigura interoperabilitatea între forțele armate ale UE, conform raportului.

Previziuni pentru 2025

Cheltuielile UE pentru apărare sunt estimate să ajungă la 381 de miliarde de euro în 2025. Astfel, cheltuielile blocului comunitar sunt estimate la 2,1% din PIB în 2025, depășind obiectivul anterior NATO de 2% pentru prima dată de când au început înregistrările EDA. Investițiile în apărare sunt estimate să ajungă la aproape 130 de miliarde de euro în 2025 (față de 106 miliarde de euro în 2024), iar cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare (C&D) ar putea crește la 17 miliarde de euro în acest an (față de 13 miliarde de euro în 2024).

Cheltuielile europene pentru apărare în 2024

Principalele constatări ale raportului sunt:

- În 2024, 25 de state membre și-au majorat cheltuielile pentru apărare în termeni reali, cu una mai mult decât în ​​2023, în timp ce doar două țări și-au redus ușor cheltuielile pentru apărare. Șaisprezece state membre și-au majorat cheltuielile cu peste 10%, față de unsprezece în 2023.

- În 2024, cheltuielile totale de apărare per personal militar activ au atins un record de 249.000 de euro, în creștere de la 211.000 de euro în 2023 și semnificativ mai mult decât cei 138.000 de euro cheltuiți în 2014.

- În 2024, 24 de state membre au atins pragul de 20% pentru investițiile în apărare, în creștere de la 20 în 2023, o tendință accelerată, deoarece țările direcționează o pondere din ce în ce mai mare din cheltuielile lor către investiții.

- Achizițiile de echipamente de apărare au crescut cu 39% din 2023 la 88 de miliarde de euro în 2024, cheltuielile în 2025 fiind estimate să depășească 100 de miliarde de euro. Se așteaptă ca tendința ascendentă să continue, deoarece mai multe state membre au anunțat noi creșteri bugetare și au semnat acorduri majore de achiziții în 2024.

- Achizițiile de echipamente reprezintă peste 80% din investițiile în apărare. Deși nevoile pe termen scurt au determinat statele membre să acorde prioritate soluțiilor existente, investițiile în cercetare și dezvoltare au crescut.

- O creștere semnificativă a cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare este esențială pentru dezvoltarea capabilităților de generație următoare și reducerea dependenței de piețele externe. Cooperarea în domeniul apărării oferă beneficii precum economii de scară, costuri mai mici, interoperabilitate îmbunătățită și reducerea duplicării.

- În 2024, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în domeniul apărării au crescut. Creșterea de 20% din 2024 reprezintă o accelerare notabilă în comparație cu creșterea de 6% înregistrată în 2023. Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în domeniul apărării au ajuns la 13 miliarde de euro în 2024.

Cresc investițiile în achiziția de echipamente militare

Ca și în anii precedenți, investițiile în achiziționarea de noi echipamente de apărare au continuat să crească anul trecut, ceea ce a determinat în mare măsură creșterea generală a investițiilor în apărare. Cheltuielile pentru achizițiile de echipamente de apărare au crescut cu 39% față de 2023, ele ajungând la 88 de miliarde euro. În ciuda creșterii semnificative a cheltuielilor cu achizițiile statelor membre, rata de creștere a fost puțin mai lentă decât cea anticipată. În 2025, cheltuielile preconizate pentru achizițiile de echipamente de apărare sunt probabil să depășească 100 de miliarde de euro. Cu toate acestea, creșterea cheltuielilor cu achizițiile de echipamente de apărare va continua probabil în anii următori, deoarece mai multe state membre au anunțat creșteri bugetare suplimentare ca răspuns la situație și au semnat mai multe acorduri majore de achiziții în 2024, care se vor materializa în anii următori. Printre aceste contracte se numără achiziționarea de către Polonia a elicopterelor de atac pentru aproximativ 9 miliarde de euro, programul de achiziții al Italiei de tancuri de luptă în valoare de 8,5 miliarde de euro și achiziționarea a 24 de avioane de vânătoare multirol în valoare de 7,47 de miliarde de euro, acordul de 4,7 miliarde de euro încheiat de Germania pentru achiziționarea de submarine și achiziția comună de către Danemarca și Suedia a vehiculelor de luptă pentru infanterie pentru aproximativ 2,3 miliarde de euro.

Bugetele Rusiei și Chinei trebuie interpretate cu prudență

Chiar dacă, din punct de vedere bugetar, UE cheltuiește colectiv mai mult pentru apărare decât cheltuielile declarate ale Rusiei (107 miliarde de euro), cât și ale Chinei (250 de miliarde de euro), cifrele ar trebui interpretate cu prudență, din cauza transparenței limitate a celor două țări. De asemenea, ambele țări vor obține probabil o mai mare eficiență din punctul de vedere al costurilor, datorită prețurilor interne mai mici, în special în ceea ce privește producția operațională, datorită planificării integrate, fragmentării mai mici și reducerii cheltuielilor generale de personal și structură. Calculate în termeni PPP (paritatea puterii de cumpărare), cheltuielile Rusiei pentru apărare au ajuns la 234 de miliarde de euro în 2024. Aceasta este de aproximativ două ori mai mare decât ceea ce sugerează conversia valutară, utilizând cursul de schimb al pieței. O tendință similară este probabil valabilă și pentru bugetul de apărare al Chinei. În plus, ambele țări și-au majorat bugetele de apărare în rate semnificativ mai mari decât UE în ultimele două decenii.

Rusia, China și India și-au dublat cheltuielile

În timp ce statele membre UE și-au mărit împreună cheltuielile pentru apărare cu peste 50% în termeni reali din 2008, o rată comparabilă cu cea a Japoniei, Rusia și China, precum și India, și-au dublat cheltuielile în aceeași perioadă. Între timp, SUA și Regatul Unit au menținut cheltuielile pentru apărare la niveluri aproximativ echivalente cu cele din 2008. Mai mult, Rusia a alocat o pondere din ce în ce mai mare din PIB pentru apărare, în special de la începutul războiului său de agresiune împotriva Ucrainei, ceea ce evidențiază, de asemenea, presiunea tot mai mare asupra economiei ruse. În 2024, Rusia ar fi cheltuit 5,5% din PIB pentru apărare, în creștere bruscă față de 3,7% în 2023. Din cauza războiului său din Ucraina, se preconizează că toate cheltuielile rusești pentru apărare vor crește în continuare în 2025, ajungând la 6,4% din PIB. Deși bugetul de apărare al Chinei a rămas relativ stabil ca pondere din PIB, variind între 1,2% și 1,5% din 2008, cheltuielile sale pentru apărare au crescut substanțial în termeni reali, impulsionate de economia sa în creștere rapidă.