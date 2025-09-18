Cheltuielile URIAȘE cu aleșii locali. PSD și UDMR se opun concedierilor. Avertismentul consilierului BNR

Într-un interviu pentru Observator, Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, averzitează că reformele administrative sunt esenţiale pentru funcţionarea eficientă a economiei.

"Dacă vrem ca ţara asta să meargă bine, asta trebuie să facem: trebuie să reducem nu mult, nu dintr-o dată din administraţia publică. Să lăsăm mai mult spaţiu pentru creşterea sectorului privat. În următorii ani va trebui să trecem la o reformă administrativă serioasă" a declarat acesta.

Cearta pe ciolan în coaliția de guvernare

PSD şi UDMR se opun concedierii a 13.000 de angajaţi din primării şi consilii judeţene, susţinând menţinerea posturilor.

Discuţiile din coaliţie sunt tensionate, iar premierul Ilie Bolojan a respins propunerile PSD privind plafonarea cheltuielilor cu salariile în administraţia locală. El insistă pe eliminarea a 10% din posturile ocupate, în timp ce surse politice spun că PSD încearcă să prevină concedierile.

Ciprian Ciucu, liderul PNL, afirmă că orice întârziere în reformă pune în pericol stabilitatea financiară a României, având în vedere deficitul bugetar uriaş.

Fostul premier Ludovic Orban a criticat situaţia actuală, evidenţiind că România are aproape 3.300 de localităţi, dintre care 2.300-2.400 nu au venituri suficiente pentru funcţionare. El a dat ca exemplu Polonia, care a redus numărul entităţilor administrative la 16 voievodate.

Cheltuieli uriașe cu aleșii locali

România suportă anual cheltuieli uriaşe pentru salariile aleşilor locali care, în multe cazuri, nu aduc rezultate concrete comunităţilor. Un exemplu este primarul din Necşeşti, Teleorman, care promite canalizare de 7 ani pentru cei 1.000 de locuitori ai comunei şi încasează un spor de 1.200 de lei lunar pentru proiecte europene.

Potrivit estimărilor, dacă vor fi concediaţi cei 13.000 de funcţionari, statul ar economisi aproape 1,5 miliarde lei anual, potrivit observatornews.ro.