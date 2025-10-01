Cine a mizat la bursă pe acțiunile Transgaz a câștigat

De asemenea, se poate observa și o creștere de aproximativ 242% comparativ cu data de 03.05.2023, data de înregistrare pentru operațiunea de majorare a capitalului social al Transgaz prin încorporarea rezervelor. Astfel:

Prețul de închidere înregistrat în data de 31.12.2008 fost de 122 lei/acțiune (7,63 lei preț ajustat)

Prețul de închidere înregistrat în data de 03.05.2023 a fost de 22,35 lei/acțiune

Prețul de închidere înregistrat în data de 29.09.2025 a fost de 54,00 lei/acțiune

În ceea ce privește capitalizarea bursieră a Transgaz, aceasta a crescut de la data de 31.12.2008 și până la data de 29.09.2025 cu aproximativ 708%, respectiv cu 8.737 mil. lei (1.637 mil. euro), de la valoarea de 1.436 mil. lei (366 mil. euro) înregistrată în data de 31.12.2008 la valoarea de 10.173 mil. lei (2.003 mil. euro) înregistrată în data de 29.09.2025.

De asemenea comparativ cu data de 03.05.2023, data de înregistrare pentru operațiunea de majorare a capitalului social prin încorporarea rezervelor, capitalizarea bursieră a Transgaz, la data de 29.09.2025, a crescut cu aproximativ 242%, respectiv cu 5.963 mil lei (1.149 mil euro), de la valoarea de 4.210 mil lei (854 mil euro) înregistrată în data de 03.05.2023, la valoarea de 10.173 mil lei (2.003 mil. euro) înregistrată în data de 29.09.2025.

Evoluția pozitivă a acțiunii TGN și a capitalizării bursiere în perioada 2008 – 29.09.2025 reflectă atât încrederea investitorilor în perspectivele companiei cât și impactul favorabil al deciziilor strategice privind dezvoltarea sustenabilă a companiei, al rezultatelor financiare solide și al performanțelor economice, financiare, tehnice și investiționale, a transmis compania. Transgaz și-a consolidat astfel poziția pe piața de capital din România, demonstrând reziliență și capacitate de creștere într-un context marcat de provocări și aflat în continuă dinamică.

Ce înseamnă Transgaz astăzi

Transgaz este astăzi una dintre cele mai importante companii în domeniul transportului gazelor naturale din Centrul, Estul Europei și Balcani și ocupă locul 4 în topul operatorilor de transport din UE, ca lungime a rețelei administrate, peste 16.315 km, din care 14.645 km în România și 1.670 km în Republica Moldova.

SNTGN Transgaz SA a devenit singurul operator de transport și sistem gaze naturale (OTS) din Uniunea Europeană care operează integral două sisteme naționale de transport gaze naturale, din două țări diferite, dintre care una membră UE și cealaltă non-UE.

“Investițiile reprezintă vectorul principal al dezvoltării sustenabile a companiei, atât în ceea ce privește profitabilitatea cât și creșterea securității energetice a țării și a regiunii, dezvoltarea economică a țării, prin creșterea gradului de interconectare cu sistemele de transport gaze naturale adiacente și extinderea Sistemului Național de Transport gaze naturale în scopul racordării la acesta a unui număr cât mai mare de localități”, arată compania.

De peste 17 ani, SNTGN Transgaz SA este companie listată la Bursa de Valori București, categoria Premium, companie în care modelul de guvernanță corporativă funcționează cu succes și în care responsabilitatea socială corporativă a devenit parte a strategiei de business. Performanțele managementului Transgaz poartă amprenta investițiilor realizate, investiții strategice pentru creșterea și consolidarea securității energetice a României și a Uniunii Europene.