Suedia, campioana mondială la facturi: cât plătește, de fapt, o familie pe energie într-un an

Clasamentul, care analizează 66 de țări, arată o dominație clară a Europei: 24 dintre primele 30 de locuri sunt ocupate de state europene, confirmând faptul că regiunea se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate costuri casnice cu energia din lume.

Topul țărilor cu cele mai mari facturi la energie

După Suedia, urmează Finlanda, cu 1.786 de dolari pe persoană, și Austria, cu 1.709 de dolari. Danemarca ocupă locul patru, cu 1.583 de dolari, iar Germania completează primele cinci poziții, cu 1.450 de dolari pe cap de locuitor, potrivit unei analize Visual Capitalist.

Iată clasamentul complet al primelor 16 țări din lume:

Loc Țară Cheltuieli cu energia/persoană, 2025 (USD)

1 Suedia 1.926 $

2 Finlanda 1.786 $

3 Austria 1.709 $

4 Danemarca 1.583 $

5 Germania 1.450 $

6 Elveția 1.388 $

7 Cehia 1.214 $

8 Franța 1.195 $

9 Italia 1.139 $

10 Olanda 1.137 $

11 Groenlanda 1.132 $

12 Norvegia 1.127 $

13 Luxemburg 1.111 $

14 Belgia 1.107 $

15 Irlanda 1.087 $

16 SUA 1.042 $

La polul opus, cele mai mici cheltuieli cu energia din întreaga lume se înregistrează în Bolivia, unde o persoană plătește doar 25 de dolari pe an, urmată de Algeria, cu 29 de dolari, și Egipt, cu 35 de dolari.

De ce plătesc unele țări facturi atât de mari

Specialiștii citați în analiză explică faptul că facturile ridicate nu se explică doar prin prețul la energie. Clima rece impune un consum mai mare pentru încălzire, veniturile mari susțin locuințe mai spațioase și un consum ridicat, inclusiv pentru aer condiționat, iar multe țări europene se confruntă și cu prețuri mai mari la electricitate și gaze naturale la nivelul pieței cu amănuntul.

România se situează mult sub media europeană, cu o cheltuială anuală de 464 de dolari pe persoană pentru energie, gaze și încălzire, aproape de patru ori mai puțin decât media țărilor din vestul și nordul Europei.

În afara Europei, doar câteva economii reușesc să se apropie de vârful clasamentului: Statele Unite, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Chile și Uruguay.

SUA și Canada, sub nivelul liderilor europeni

Statele Unite ocupă locul 16 în lume, cu o cheltuială medie de 1.042 de dolari pe persoană — mult sub Suedia, dar considerabil peste majoritatea țărilor din Asia, Africa și America Latină.

Canada se situează pe locul 22, cu 748 de dolari pe persoană, în ciuda climei reci care ar presupune, teoretic, costuri mai mari cu încălzirea.

Diferențe uriașe în economiile emergente

Pe măsură ce coborâm în clasament, cheltuielile scad drastic. China înregistrează o medie anuală de doar 173 de dolari pe persoană, India ajunge la 52 de dolari, iar Pakistan la 54 de dolari. Mai multe țări africane se situează aproape de coada clasamentului: Senegal (89 de dolari), Tunisia (72 de dolari), Egipt (35 de dolari) și Algeria (29 de dolari).

Analiștii avertizează însă că o cheltuială mai mică nu înseamnă neapărat o eficiență energetică mai bună. Ea poate reflecta venituri mai reduse, acces limitat la servicii moderne de energie, locuințe mai mici, un climat mai blând, subvenții guvernamentale sau, pur și simplu, prețuri mai mici la electricitate și combustibili.