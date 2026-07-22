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Top licee București 2026 după media de admitere. Clasamentul ultimelor medii și al celor mai căutate specializări

de Razvan Voiculescu    |    22 Iul 2026   •   12:27
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Top licee București 2026 după media de admitere. Clasamentul ultimelor medii și al celor mai căutate specializări
Hepta/Top 10 licee din București după ultima medie de admitere

Repartizarea computerizată la liceu pentru admiterea din 2026 confirmă, încă o dată, preferințele elevilor cu cele mai bune rezultate la Evaluarea Națională. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și Colegiul Național „Sfântul Sava” continuă să domine clasamentul liceelor din București, în timp ce profilurile de Matematică-Informatică și Științe ale Naturii rămân cele mai căutate specializări.

Ultimele medii de admitere reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai competitivității unui liceu, reflectând atât performanțele elevilor admiși, cât și prestigiul instituției de învățământ.

Colegiile naționale rămân în fruntea clasamentului

În urma repartizării computerizate, cele mai ridicate medii de admitere au fost înregistrate la profilul Matematică-Informatică din cadrul Colegiului Național „Sfântul Sava” și al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, unde ultima medie de intrare a fost de 9,70.

Aceste rezultate confirmă că liceele de elită din Capitală continuă să atragă elevii cu cele mai bune rezultate la Evaluarea Națională 2026.

Top 10 licee din București după ultima medie de admitere

Loc    Liceu    Ultima medie
1    Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”    9,57
2    Colegiul Național „Sfântul Sava”    9,42
3    Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”    9,40
4    Colegiul Național „Spiru Haret”    9,37
5    Colegiul Național „Matei Basarab”    9,25
6    Colegiul Național „Cantemir Vodă”    9,15
7    Colegiul Național „Mihai Viteazul”    9,15
8    Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”    9,07
9    Colegiul Național „Gheorghe Șincai”    9,05
10    Colegiul Național „Ion Creangă”    9,02

Sursa https://admitere.edu.ro/

Clasamentul evidențiază faptul că diferențele dintre liceele de top sunt foarte mici, concurența fiind extrem de ridicată pentru ocuparea locurilor disponibile.

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Cele mai competitive specializări din București în 2026

Profilurile reale continuă să domine preferințele absolvenților de gimnaziu, în special specializarea Matematică-Informatică, urmată de Științe ale Naturii. De asemenea, specializările Filologie și Științe Sociale din cadrul colegiilor naționale de prestigiu au atras candidați cu medii foarte ridicate.

Top 20 specializări după ultima medie de admitere

Loc    Liceu    Profil    Specializare    Ultima medie
1    Colegiul Național „Sfântul Sava”    Real    Matematică-Informatică (engleză)    9,70
2    Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”    Real    Matematică-Informatică    9,70
3    Colegiul Național „Spiru Haret”    Real    Matematică-Informatică (engleză)    9,67
4    Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”    Real    Științe ale Naturii    9,67
5    Colegiul Național „Sfântul Sava”    Real    Științe ale Naturii    9,62
6    Colegiul Național „Spiru Haret”    Real    Matematică-Informatică    9,62
7    Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”    Uman    Filologie    9,60
8    Colegiul Național „Spiru Haret”    Real    Științe ale Naturii    9,57
9    Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”    Uman    Științe Sociale    9,57
10    Colegiul Național „Sfântul Sava”    Real    Matematică-Informatică    9,50
11    Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”    Real    Științe ale Naturii    9,50
12    Colegiul Național „Spiru Haret”    Uman    Științe Sociale    9,47
13    Colegiul Național „Matei Basarab”    Real    Științe ale Naturii    9,47
14    Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”    Real    Matematică-Informatică (germană)    9,45
15    Colegiul Național „Sfântul Sava”    Uman    Filologie    9,42
16    Colegiul Național „I.L. Caragiale”    Real    Științe ale Naturii    9,42
17    Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”    Real    Matematică-Informatică    9,40
18    Colegiul Național „I.L. Caragiale”    Real    Matematică-Informatică (engleză)    9,40
19    Colegiul Național „Matei Basarab”    Real    Matematică-Informatică    9,40
20    Colegiul Național „Spiru Haret”    Uman    Filologie    9,37

Sursa https://admitere.edu.ro/

 

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