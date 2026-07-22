Top licee București 2026 după media de admitere. Clasamentul ultimelor medii și al celor mai căutate specializări

Ultimele medii de admitere reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai competitivității unui liceu, reflectând atât performanțele elevilor admiși, cât și prestigiul instituției de învățământ.

Colegiile naționale rămân în fruntea clasamentului

În urma repartizării computerizate, cele mai ridicate medii de admitere au fost înregistrate la profilul Matematică-Informatică din cadrul Colegiului Național „Sfântul Sava” și al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, unde ultima medie de intrare a fost de 9,70.

Aceste rezultate confirmă că liceele de elită din Capitală continuă să atragă elevii cu cele mai bune rezultate la Evaluarea Națională 2026.

Top 10 licee din București după ultima medie de admitere

Loc Liceu Ultima medie

1 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 9,57

2 Colegiul Național „Sfântul Sava” 9,42

3 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” 9,40

4 Colegiul Național „Spiru Haret” 9,37

5 Colegiul Național „Matei Basarab” 9,25

6 Colegiul Național „Cantemir Vodă” 9,15

7 Colegiul Național „Mihai Viteazul” 9,15

8 Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” 9,07

9 Colegiul Național „Gheorghe Șincai” 9,05

10 Colegiul Național „Ion Creangă” 9,02

Sursa https://admitere.edu.ro/

Clasamentul evidențiază faptul că diferențele dintre liceele de top sunt foarte mici, concurența fiind extrem de ridicată pentru ocuparea locurilor disponibile.

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Cele mai competitive specializări din București în 2026

Profilurile reale continuă să domine preferințele absolvenților de gimnaziu, în special specializarea Matematică-Informatică, urmată de Științe ale Naturii. De asemenea, specializările Filologie și Științe Sociale din cadrul colegiilor naționale de prestigiu au atras candidați cu medii foarte ridicate.

Top 20 specializări după ultima medie de admitere

Loc Liceu Profil Specializare Ultima medie

1 Colegiul Național „Sfântul Sava” Real Matematică-Informatică (engleză) 9,70

2 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Real Matematică-Informatică 9,70

3 Colegiul Național „Spiru Haret” Real Matematică-Informatică (engleză) 9,67

4 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Real Științe ale Naturii 9,67

5 Colegiul Național „Sfântul Sava” Real Științe ale Naturii 9,62

6 Colegiul Național „Spiru Haret” Real Matematică-Informatică 9,62

7 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Uman Filologie 9,60

8 Colegiul Național „Spiru Haret” Real Științe ale Naturii 9,57

9 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Uman Științe Sociale 9,57

10 Colegiul Național „Sfântul Sava” Real Matematică-Informatică 9,50

11 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” Real Științe ale Naturii 9,50

12 Colegiul Național „Spiru Haret” Uman Științe Sociale 9,47

13 Colegiul Național „Matei Basarab” Real Științe ale Naturii 9,47

14 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” Real Matematică-Informatică (germană) 9,45

15 Colegiul Național „Sfântul Sava” Uman Filologie 9,42

16 Colegiul Național „I.L. Caragiale” Real Științe ale Naturii 9,42

17 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” Real Matematică-Informatică 9,40

18 Colegiul Național „I.L. Caragiale” Real Matematică-Informatică (engleză) 9,40

19 Colegiul Național „Matei Basarab” Real Matematică-Informatică 9,40

20 Colegiul Național „Spiru Haret” Uman Filologie 9,37

Sursa https://admitere.edu.ro/