FCSB, avertisment înaintea duelului cu FK Auda: Marius Baciu anunță un meci complicat în Conference League

Analiza adversarului: FK Auda, o echipă agresivă și modernă

Tehnicianul roș-albaștrilor a evidențiat calitățile formației din Letonia, pe care o consideră o echipă incomodă, cu un stil de joc intens și jucători interesați să se afirme la nivel european.

„Am făcut nişte teste, vom vedea cine va juca mâine. Dar sigur, pot apărea şi jucători noi, însă nu pot să spun acum. Am analizat-o pe FK Auda, este o echipă bună, o echipă harnică, o echipă care face presing avansat în jumătatea adversă... deci nu va fi deloc uşor. Au şi jucători străini, tot de pe zona franceză, cu multă forţă. Ştiu că au vândut jucători şi cu 3 milioane de euro... deci au jucători buni. Nu va fi uşor cu Auda, nu ne aşteaptă o dublă simplă. Aşa că noi trebuie să fim foarte, foarte concentraţi. Toată lumea e conştientă, pentru că după jocul cu FC Argeş ne-am concentrat numai pe analiza acestui meci. Aşa că eu sunt sigur că toţi jucătorii sunt concentraţi"

FK Auda vine cu avantajul ritmului competițional, fiind în plin sezon, iar acest aspect poate conta în economia dublei manșe.

FCSB, între încredere și probleme tactice

Deși FCSB a debutat cu victorie în Superligă, scor 2-0 contra FC Argeș, Baciu recunoaște că există încă vulnerabilități în jocul echipei, mai ales în faza defensivă și la construcție.

„Ei fiind în plin campionat, au un alt ritm, e normal. Nu putem discuta despre pericol, e prea mult spus. Dar e un adversar bun, o echipă cu jucători care vor să se afirme, care vor să plece în campionate mai puternice. E o rampă de lansare pentru toţi. Aşa că eu sunt sigur că vor da totul pentru a demonstra şi a pleca apoi la alte cluburi. Şi ei au plusuri şi minusuri, la fel cum avem şi noi. Ei joacă foarte bine contraatacul. Noi am analizat şi încercăm să găsim breşele pentru a finaliza. Însă trebuie să fim conştienţi că s-au echilibrat foarte mult campionatele din punct de vedere valoric, pot apărea surprize oricând. Ne dorim să facem o dublă foarte bună, pentru că nu e suficient un singur meci. Trebuie să abordăm cu maximă seriozitate aceste partide"

Antrenorul a punctat că echipa trebuie să reducă erorile din zona mediană și să gestioneze mai bine posesia, pentru a evita situațiile periculoase generate de contraatacurile adversarilor.

„Noi avem probleme încă, nu putem discuta doar de rezultat. Normal, rezultatul ne bucură, dar am avut unele probleme defensive, la fel în organizarea jocului, am pierdut destul de mult mingea la mijlocul terenului. Dar am avut şi multe improvizaţii şi am mizat pe prudenţă în acel joc. Auda nu este o echipă uşoară, e agresivă, e o echipă modernă. Nu putem să o comparăm o altă echipă de la noi. Însă eu am o presimţire că vom face un joc bun mâine"

Miza dublei manșe din Conference League

Partida tur dintre FCSB și FK Auda este programată joi, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua din București. Pentru roș-albaștri, calificarea în fazele superioare ale competiției este esențială atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

Agerpres