Subalterna lui Pîslaru de la MIPE, același „hobby” cu al șefului. Secretarul de stat care cerea decontarea cazării și-a cumpărat apartament lângă Bruxelles

Dragoș Pîslaru, ministrul demis care se plângea că este întreținut de soție, în timp ce își cumpăra, anul trecut, o casă într-una dintre cele mai căutate cartiere de la periferia Bruxelles-ului, este eclipsat, la capitolul imobiliar, de către unul dintre secretarii săi de stat. Alina Roxana Gîrbea, fosta cumnată a lui Cătălin Drulă și care a lucrat la cabinetul lui Dacian Cioloș, are două proprietăți la periferia Bruxelles-ului. Însă una dintre ele, un apartament de aproape 60 de metri pătrați, a fost cumpărat chiar în 2025, an în care și șeful său făcea propria achiziție imobiliară în zonă. Interesant este că, pe lângă cele două apartamente din Bruxelles și o treime dintr-o casă moștenită în județul Hunedoara, secretara de stat îi cerea ministrului Pîslaru să-i deconteze cheltuielile de cazare și de transport, pe durata mandatului, motivând că nu deține o proprietate în București.

La data de 18 noiembrie 2025, Ilie Bolojan o elibera din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pe Luminița Zezeanu. Cererea a fost formulată de către ministrul de resort, Dragoș Nicolae Pîslaru.

În aceeași zi, având, de asemenea, la bază o adresă a MIPE, Ilie Bolojan emitea Decizia Prim-ministrului nr. 523/2025, prin care a numit-o pe Alina Roxana Gîrbea în această funcție de secretar de stat în cadrul Ministeru;ui Investițiilor și Proiectelor Europene.

Presa dezvăluia, la momentul numirii, că Alina Roxana Gîrbea este cumnata neoficială a fostului lider al USR, Cătălin Drulă. Mai exact, aceasta a fost căsătorită cu Florin Adrian păun, fratele Ralucăi Păun, aceasta din urmă fiind partenera de viață a lui Cătălin Drulă. Numirea a avut loc în plină campanie electorală pentru alegerile parțiale din toamna anului trecut, pentru funcția de primar general al Capitalei, unde Cătălin Drulă a fost candidat susținut de către USR.

Pe site-ul oficial al MIPE, secretarul de stat Alina Roxana Gîrbea a completat și publicat voluntar, la mijlocul lunii decembrie a anului trecut, o declarație de avere din care rezultă că are același„hobby” imobiliar cu șeful său, ministrul Dragoș Pîslaru.

Două proprietăți. Una în Saint-Gilles, cealaltă în Ixelles

Astfel, potrivit declarației de avere datate 15 decembrie 2025, Alina Roxana Gîrbea scrie că și-a cumpărat, în anul 2025, un apartament, cu suprafața de 57 de metri pătrați, în localitatea Saint-Gilles, din Belgia, aflată la periferia central-sudică a Bruxelles-ului.

Această proprietate se adaugă, astfel, unui alt apartament, cumpărat de către Alina Roxana Gîrbea, împreună cu Adrian Păun, în anul 2015, situate tot în Belgia, dar în localitatea Ixelles, având suprafața de 150 de metri pătrați. Localitatea este învecinată cu Saint-Gilles, aflându-se tot la periferia Bruxelles-ului.

Conform declarației de avere citate, fosta cumnată a lui Cătălin Drulă mai deține o treime dintr-o casă de locuit, cu suprafața de 360 de metri pătrați, moștenită în anul 2019, în Brad, județul Hunedoara.

Publicația „Gândul” a dezvăluit, în această primăvară, că Alina Roxana Gîrbea a înaintat, după ce a fost „unsă” la MIPE, chiar ministrului Dragoș Pîslaru, o cerere în vederea decontării cheltuielilor de cazare și de transport. „Vă rog să îmi aprobați decontarea cheltuielilor de cazare și transport, conform prevederilor legale în vigoare, pe perioada mandatului. Declar pe propria răspundere că nu dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul București”, scrie Gîrbea într-un document prezentat de sursa citată, semnat de către secretarul de stat și înaintat șefului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Credite de 377.000 de euro

Secretarul de stat al MIPE mai precizează, în declarația sa de avere, că deține cinci conturi bancare, deschise la BNP Paribas Fortis Belgia, la ING România și pe Revolut, în care avea, la momentul completării documentului, economii totale în cuantum de 38.797 euro și 5.018 lei.

Mai departe, Alina Roxana Gîrbea declară că are datorii totale de 377.418 euro la BNP Paribas Fortis Belgia. Primul credit, în valoare de 177.418 euro, a fost contractat în anul 2015 (același an cu cel al primei achiziții imobiliare din Belgia), care este scadent în anul 2033. Al doilea credit a fost contractar, chiar anul trecut și are scadența în anul 2045, cu o valoare de 200.000 de euro.

În ultimul an fiscal, anterior datei depunerii acestei declarații de avere, Alina Roxana Gîrbea arată că a lucrat la Comisia Europeană, de unde a încasat venituri de natură salarială, la care se adaugă „alocații familiale”, în cuantum de 109.871 de euro pe an.

Secretarul de stat al MIPE vine de pe linia politică USR și REPER, însă a lucrat și pentru oameni din fostul partid al lui Traian Băsescu. Spre exemplu, în CV-ul postat chiar pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Alina Roxana Gîrbea arată că, între 2009 și 2015, a fost consilier parlamentar la biroul fostului europarlamentar Cristian Preda.

Apoi, în anul 2015, a devenit consiliera lui Dacian Cioloș în Centrul European de Strategie Politică (grupul de reflecție intern al președintelui de la acel moment al Comisiei Europene, Jean Claude Juncker).

Între anii 2016 și 2019, fosta cumnată a lui Cătălin Drulă a lucrat ca și consilier politic la Comisia Europeană, iar, între 2019 și 2021, a fost consilier politic în cadrul biroului președintelui de atunci al Grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Cioloș.

Între 2022 și 2025, Alina Roxana Gîrbea a activar ca funcționar european la Direcția Generală pentru Comunicare a Comisiei Europene.

Alina Roxana Gîrbea mai precizează că, începând cu anul 2020, este membră a USR, cofondatoare a comunității Femei în Politică și coordonatoare a filialei Benelux, în perioada 2022 – 2024.

Șeful MIPE, proprietar de casă, cumpărată în 2025, în aceeași regiune

„Jurnalul” a dezvăluit, luna aceasta, că Dragoș Pîslaru, ministrul demis și interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene și șef al secretarei de stat Alina Roxana Gîrbea, a achiziționat, anul trecut, o casă de locuit în Belgia. Imobilul are o suprafață de 225 de metri pătrați, este amplasat în localitatea Wemmel, jumătate din el fiind proprietatea lui Dragoș Pîslaru, iar cealaltă jumătate aparținând soției sale, Livia Georgiana Pîslaru.

Wemmel este o localitate de la periferia de Nord Bruxelles-ului, un fel de Pipera locală. Are suprafața de 22,74 de kilometri pătrați, iar în anul 2008 avea o populație de 14.906 locuitori.

Se poate constata, astfel, din aceeași declarație de avere, că Dragoș Pîslaru este atât de „prost plătit”, fiind nevoie să fie întreținut de soție, încât și-a permis să acorde și împrumuturi în nume personal în sumă totală de 1.195.729,69 de lei. 194.000 de lei reprezintă împrumuturi acordate către partidul REPER, în condițiile în care, astăzi, face parte din conducerea PNL și în ultimul an a ocupat un post ministerial alocat, conform algoritmului politic, formațiunii liberale, iar suma de 1.011.729,69 de lei reprezintă un alt împrumut acordat unei „persoane fizice din familie”.

Dragoș Pîslaru este plin de datorii la bănci, debitele ajungând la 698.692 de euro. Are un credit la KBC Brussels, contractat în 2024 cu scadență în 2029, de 18.692 de euro. De asemenea, mai are, la aceeași bancă, un credit de 630.000 de euro, contractat în 2025, cu scadență în 2045, la care se adaugă un credit de 250.000 de lei, la Banca Transilvania, contractat în 2026, cu scadență în 2031.

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