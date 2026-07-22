Ministerul Apărării respinge speculațiile: Niciun militar rus nu a inspectat bazele din țară

Instituția susține că, după invazia Rusiei în Ucraina, Moscova nu a mai desfășurat activități de verificare pe teritoriul României în cadrul acordurilor internaționale la care cele două state sunt părți. Precizările au fost făcute după apariția în mediul online a unor afirmații privind presupuse activități de verificare desfășurate de Federația Rusă în România în cursul anului 2023.

Ministerul explică faptul că, timp de aproximativ trei decenii, transparența militară în Europa a fost reglementată prin mai multe instrumente dezvoltate în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Printre acestea se numără Tratatul privind Cerul Deschis, Documentul de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității și Tratatul privind Forțele Armate Convenționale în Europa (TCFE).

În cazul TCFE, MApN amintește că Federația Rusă și-a suspendat unilateral participarea încă din 2007, moment din care nu și-a mai respectat obligațiile prevăzute de tratat și nici nu a mai efectuat sau primit inspecții în baza acestuia.

Ulterior, în iunie 2023, Moscova a notificat oficial retragerea din tratat, decizie care a devenit efectivă în noiembrie același an. Ca răspuns, România și celelalte state aliate au suspendat, în mod coordonat, implementarea acordului, efectele juridice pentru România intrând în vigoare la 14 decembrie 2023.

Referitor la Documentul de la Viena 2011, MApN precizează că acesta este un angajament politic adoptat în cadrul OSCE și nu un tratat cu caracter juridic obligatoriu. Potrivit ministerului, ultima activitate de verificare desfășurată de Federația Rusă pe teritoriul României în baza acestui document a avut loc în anul 2021.

După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, la 24 februarie 2022, Moscova nu a mai efectuat astfel de activități de verificare în România. Totodată, instituția subliniază că mecanismele prevăzute de aceste acorduri nu vizau orice obiectiv militar, ci doar anumite categorii de unități și echipamente. În cazul TCFE, de exemplu, verificările priveau exclusiv cinci categorii de armament convențional: tancuri de luptă, vehicule blindate, piese de artilerie, elicoptere de atac și avioane de luptă.

Ministerul mai arată că, în ceea ce privește Tratatul privind Cerul Deschis, Federația Rusă s-a retras din acord în 2021. În consecință, după această decizie nu au mai fost efectuate zboruri rusești de observare deasupra teritoriului României, ultimul astfel de zbor având loc în anul 2020.

În final, MApN califică drept falsă afirmația potrivit căreia reprezentanți ai Federației Ruse ar fi venit în România, în 2023, pentru a inspecta unități militare.

Instituția susține că astfel de declarații denaturează grav mecanismele internaționale de verificare și control al armamentelor și atrage atenția că acestea sunt promovate inclusiv de persoane care, prin funcțiile deținute anterior, ar trebui să cunoască cadrul juridic aplicabil.

Ministerul Apărării îndeamnă publicul să se informeze din surse oficiale și să trateze cu prudență informațiile spectaculoase care nu sunt susținute de fapte și de contextul legal.

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(sursa: Mediafax)