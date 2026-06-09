UE obligă Meta să redeschidă WhatsApp pentru rivalii din AI. Decizia fără precedent care poate schimba piața tehnologiei

Bruxelles intervine de urgență împotriva Meta. WhatsApp trebuie să permită accesul gratuit rivalilor din inteligența artificială

Comisia Europeană a impus o măsură de urgență împotriva Meta și cere acces gratuit la WhatsApp pentru asistenții de inteligență artificială concurenți, în timp ce investigația antitrust continuă.

Comisia Europeană a ordonat marți companiei Meta să ofere din nou acces gratuit la infrastructura WhatsApp pentru asistenții de inteligență artificială concurenți, într-o intervenție rară de urgență care va rămâne în vigoare până la finalizarea unei investigații antitrust aflate în desfășurare, potrivit Politico.

Decizia reprezintă una dintre cele mai ferme acțiuni ale Bruxelles-ului împotriva gigantului american și vine într-un moment în care competiția din domeniul inteligenței artificiale devine tot mai intensă la nivel global.

Meta trebuie să revină la condițiile anterioare

Potrivit deciziei Comisiei Europene, Meta are termen până săptămâna viitoare să restabilească condițiile existente înainte de octombrie anul trecut. În acea perioadă, asistenții AI concurenți puteau utiliza instrumentele de business ale WhatsApp fără costuri suplimentare.

Executivul european consideră că WhatsApp reprezintă o poartă esențială de acces către milioane de consumatori europeni și că limitarea accesului pentru rivali ar putea afecta semnificativ concurența pe o piață aflată într-o evoluție extrem de rapidă.

„Pe piețele care evoluează rapid, concurența poate fi pierdută cu mult înainte de adoptarea unei decizii finale”, a declarat Teresa Ribera, responsabilul european pentru concurență.

Cum s-a ajuns la conflictul dintre Bruxelles și Meta

Disputa dintre Comisia Europeană și Meta durează de mai multe luni. În decembrie, Bruxelles-ul a deschis oficial o investigație privind practicile companiei. În februarie, autoritățile europene au avertizat că ar putea recurge la măsuri de urgență dacă situația nu va fi remediată.

Ca răspuns la presiunile autorităților, Meta a renunțat în martie la interdicția totală impusă rivalilor. Cu toate acestea, compania a introdus ulterior taxe pentru accesul la serviciile WhatsApp Business.

Comisia Europeană a concluzionat că aceste costuri au avut, în practică, același efect ca o blocare a accesului pentru concurenți și a decis să activeze măsurile interimare. Este doar a doua oară în peste două decenii când executivul european folosește această competență excepțională.

Meta contestă acuzațiile și anunță apel

Meta respinge categoric acuzațiile formulate de autoritățile europene și susține că investigația nu are fundament solid.

Compania argumentează că infrastructura WhatsApp Business nu a fost concepută inițial pentru integrarea chatbot-urilor și asistenților AI și că dezvoltatorii concurenți au la dispoziție alte modalități de a ajunge la utilizatori, inclusiv prin intermediul magazinelor de aplicații.

Un purtător de cuvânt al Meta a criticat dur decizia Comisiei Europene, afirmând că aceasta permite unor companii precum OpenAI și altor mari jucători din industrie să utilizeze gratuit un serviciu pentru care alte firme europene plătesc.

Reprezentanții companiei au calificat măsura drept o depășire a atribuțiilor de reglementare și au anunțat că vor contesta decizia.

Presiunea asupra Meta crește la nivel internațional

Noua decizie vine într-o perioadă complicată pentru Meta în relația cu autoritățile europene. Compania contestă deja o amendă de 200 de milioane de euro aplicată în baza noilor reguli europene privind puterea de piață a marilor platforme digitale.

În paralel, situații similare au apărut și în alte jurisdicții importante. Autoritățile din Italia și Brazilia au analizat aproape identic problema accesului chatbot-urilor concurente la WhatsApp. În Brazilia, Meta a fost deja obligată să redeschidă accesul în luna martie, în timp ce autoritatea italiană de concurență și-a integrat investigația în dosarul european chiar înaintea anunțului de marți.

Amenzi uriașe dacă Meta nu respectă ordinul

Riscurile pentru Meta sunt considerabile. Dacă nu respectă măsura impusă de Comisia Europeană, compania poate fi sancționată cu amenzi de până la 10% din veniturile sale anuale globale.

Între timp, investigația principală privind practicile companiei continuă, iar autoritățile europene nu au stabilit încă un termen pentru emiterea unei decizii finale.

Cazul este urmărit cu atenție de întreaga industrie tehnologică, deoarece rezultatul său ar putea influența modul în care marile platforme digitale vor fi obligate să ofere acces concurenților în era inteligenței artificiale.