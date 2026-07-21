Doi medici, trimiși în judecată pentru implanturi cardiace de la cadavre

Potrivit anchetatorilor, unul dintre ei ar fi implantat, timp de patru ani, dispozitive cardiace extrase de la persoane decedate sau cu proveniență necunoscută, fără informarea pacienților și cu încălcarea legislației.

Procurorii: 185 de pacienți ar fi primit dispozitive cardiace reutilizate

Procurorii au anunțat marți că au finalizat ancheta și au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui medic primar pentru 185 de acte materiale de abuz în serviciu și luare de mită, precum și a unui al doilea medic, acuzat de complicitate la abuz în serviciu în 24 de acte materiale.

Conform rechizitoriului, în perioada aprilie 2018 - mai 2022, medicul primar din cadrul Clinicii de Cardiologie a unui spital din Iași ar fi implantat 185 de stimulatoare și defibrilatoare cardiace de unică folosință, extrase de la cadavre sau a căror proveniență nu putea fi stabilită.

Dispozitivele ar fi fost reutilizate și resterilizate, deși legislația și indicațiile producătorilor interzic această practică.

Prejudiciu de peste 2 milioane de lei și pacienți puși în pericol

Anchetatorii susțin că faptele au produs un prejudiciu de 2.076.505,62 lei spitalului din Iași, au afectat dreptul pacienților la sănătate și au încălcat dreptul acestora de a fi informați cu privire la intervențiile medicale. Mai mulți pacienți s-au constituit părți civile în dosarul penal.

Potrivit procurorilor, cel de-al doilea medic, cardiolog la un spital din Brașov, ar fi trimis de 24 de ori dispozitive medicale de unică folosință nesterilizate, expirate sau cu proveniență necunoscută, pentru a fi implantate pacienților.

O parte dintre intervenții nu aveau justificare medicală

Rechizitoriul arată că primul inculpat ar fi coordonat o rețea de cadre medicale care îi furnizau dispozitive cardiace, inclusiv unele extrase de la persoane decedate, fără acordul acestora exprimat anterior decesului sau al aparținătorilor.

Dispozitivele nu erau înregistrate în gestiunea spitalului și nu existau documente privind proveniența, garanția sau sterilizarea lor.

Anchetatorii mai susțin că o parte dintre intervenții nici măcar nu erau necesare din punct de vedere medical, fiind recomandate în baza unor diagnostice fictive sau după administrarea unor tratamente care provocau simptome specifice.

În unele cazuri, defibrilatoarele ar fi fost implantate fără justificare clinică, expunând pacienții la riscul unor complicații grave sau chiar al decesului.

Consimțământul pacienților ar fi fost modificat după semnare

De asemenea, procurorii afirmă că formularele de consimțământ informat ar fi fost modificate după semnarea lor de către pacienți, prin adăugarea unor mențiuni potrivit cărora aceștia și-ar fi dat acordul pentru implantarea unor dispozitive extrase de la cadavre.

Pacienții și familiile donatorilor nu ar fi fost informați despre proveniența dispozitivelor și nici despre riscurile procedurii.

Medicul este acuzat și de luare de mită

În același dosar, medicul primar este acuzat și de luare de mită, după ce, potrivit procurorilor, ar fi primit 100 de lei de la o pacientă consultată în cabinetul său din spital, în noiembrie 2022.

Procurorul de caz a propus menținerea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor celor doi inculpați, iar rechizitoriul a fost trimis Tribunalului Iași. PÎCCJ subliniază că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție.

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(sursa: Mediafax)