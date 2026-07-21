Așa speli corect fructele și legumele: Apa de la robinet bate oțetul și bicarbonatul

Mulți oameni folosesc oțet, bicarbonat de sodiu sau chiar detergent special pentru fructe și legume, convinși că astfel elimină mai bine bacteriile. Specialiștii în siguranța alimentară spun însă că cea mai eficientă metodă este mult mai simplă și o ai deja la îndemână.

Potrivit experților în siguranța alimentară și recomandărilor Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), apa rece de la robinet este suficientă pentru a îndepărta majoritatea bacteriilor și impurităților de pe fructe și legume, scrie Mediafax.

Apa simplă este mai eficientă decât oțetul sau produsele speciale

Un studiu citat de publicația Real Simple și realizat cu participarea unor specialiști de la Universitatea Rutgers a comparat mai multe metode de curățare a fructelor și legumelor.

Au fost testate:

apa de la robinet;

oțetul;

soluțiile comerciale pentru spălarea fructelor și legumelor.

Rezultatul a fost surprinzător.

Apa rece de la robinet a eliminat până la 99% dintre bacteriile precum E. coli, Salmonella și Listeria, depășind eficiența celorlalte metode.

Specialiștii avertizează că detergenții sau săpunurile nu sunt recomandați, deoarece pot lăsa reziduuri pe alimente, iar acestea pot ajunge ulterior în organism.

Cum trebuie să speli corect fructele și legumele

Cea mai bună metodă este și cea mai simplă. Ține fructele sau legumele sub un jet de apă rece și freacă-le ușor cu mâinile.

Prin clătire, murdăria și microorganismele sunt îndepărtate imediat de apa curgătoare, fără să rămână pe suprafața alimentelor.

Dacă produsul este foarte murdar, îl poți înmuia pentru scurt timp în apă, însă este important ca apoi să îl clătești bine sub jet de apă timp de aproximativ un minut.

Când este utilă peria pentru legume

Pentru legumele și fructele cu coajă tare, simpla clătire nu este întotdeauna suficientă.

O perie specială pentru legume este recomandată în cazul:

cartofilor;

morcovilor;

sfeclei;

merelor;

ridichilor.

Aceasta ajută la îndepărtarea nisipului, a pământului și a impurităților care pot rămâne prinse în coajă.

Fructele de pădure nu trebuie spălate imediat după cumpărare

Este una dintre cele mai frecvente greșeli.

Mulți oameni spală imediat căpșunile, zmeura, afinele sau murele și apoi le pun în frigider. Specialiștii spun că această practică favorizează apariția mucegaiului. Fructele de pădure ar trebui păstrate nespălate și clătite doar înainte de consum.

Astfel rezistă mai mult și își păstrează prospețimea.

De ce trebuie spălate și fructele pe care nu le mănânci cu tot cu coajă

Poate părea inutil să speli un avocado, un pepene sau un mango, deoarece coaja ajunge la gunoi.

În realitate, este un pas foarte important.

În momentul în care tai fructul cu cuțitul, bacteriile și murdăria de pe coajă pot fi transferate direct pe pulpă.

Același lucru este valabil și pentru:

pepene verde;

pepene galben;

citrice;

dovleac.

O simplă clătire înainte de tăiere reduce acest risc.

Ce faci cu salata și legumele cu multe frunze

Salata verde, spanacul, varza kale sau prazul necesită puțin mai multă atenție.

Frunzele trebuie desfăcute și clătite individual, deoarece între ele se pot acumula:

nisip;

pământ;

insecte;

bacterii.

În cazul prazului, experții recomandă chiar o scurtă înmuiere înainte de clătirea finală.

Mai trebuie spălate legumele pe care scrie „gata spălate”?

Nu.

Salatele și legumele ambalate pe care este menționat că sunt „pre-spălate” sau „ready to eat” nu necesită o nouă spălare.

Ba chiar, spun specialiștii, o nouă clătire poate crește riscul de contaminare încrucișată cu bacterii aflate în chiuvetă, pe blat sau pe ustensilele din bucătărie.

Ce NU este recomandat să folosești

Specialiștii recomandă să eviți:

detergentul de vase;

săpunul;

înălbitorul;

dezinfectanții pentru suprafețe;

alte produse de curățenie.

Acestea nu sunt destinate alimentelor și pot lăsa reziduuri periculoase.

Cele mai frecvente greșeli

Speli fructele de pădure imediat după cumpărare. Nu clătești avocado sau pepenele înainte de a le tăia. Folosești detergent sau săpun pentru a "dezinfecta" fructele. Lași fructele și legumele la înmuiat foarte mult timp, fără să le clătești ulterior. Nu cureți legumele cu coajă tare înainte de consum.

În ciuda numeroaselor soluții promovate pe internet, apa rece de la robinet rămâne cea mai sigură și mai eficientă metodă de spălare a fructelor și legumelor.

În cele mai multe cazuri, este suficientă o clătire atentă sub jet de apă, însoțită de o frecare ușoară a suprafeței produsului. Pentru legumele foarte murdare sau cele cu coajă tare poate fi folosită o perie specială, iar fructele de pădure este bine să fie spălate doar înainte de consum.