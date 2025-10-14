CNI, instituția care miroase a lux: Zeci de mii de euro pentru parfumarea sediului din București

În timp ce multe instituții publice reclamă lipsa banilor pentru investiții esențiale, Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit, din 2022 până în prezent, peste 66.000 de euro pentru servicii de parfumare și „ambientare” a birourilor din sediul său central. Contractele, atribuite prin încredințare directă, includ închirierea de aparate de odorizare și livrarea de uleiuri esențiale, în numele „optimizării costurilor”.

De la experiment la obișnuință: cum a ajuns CNI să investească în mirosul birourilor

Subordonată Ministerului Dezvoltării și responsabilă cu implementarea marilor proiecte publice, CNI a început, în 2022, un program de „parfumare” a spațiilor administrative.

Primele două contracte, în valoare de 63.900 de lei anual (circa 12.900 de euro), au inclus 30 de aparate de odorizare, printre care și două panouri electronice Art Scent de 43 de inch cu difuzor de parfum integrat. Aparatele au fost amplasate în sediul din strada Povernei, unde trebuie odorizate 50 de birouri și 16 grupuri sanitare.

Potrivit instituției, serviciile au fost implementate „experimental” în 2022, apoi extinse treptat „până la acoperirea integrală a spațiilor instituției”.

Facturi în creștere de la an la an

În 2023, numărul aparatelor a crescut la 40, iar costurile au urcat la 83.600 de lei (aproximativ 17.000 de euro).

Un an mai târziu, cheltuiala a ajuns la 91.200 de lei (18.351 de euro), în creștere cu 9,1% față de anul precedent. Pentru 2025, valoarea contractului s-a menținut similară, ajustată doar la cursul valutar.

În total, în patru ani, Compania Națională de Investiții a cheltuit 329.900 de lei, echivalentul a peste 66.600 de euro, doar pentru „parfumarea” sediului.

Furnizorul – partener al cluburilor de lux

Serviciile de „ambientare și odorizare” sunt furnizate de MCM Creative Complex SRL, companie deținută de antreprenorul Cosmin Dragoș Boncea.

Pe site-ul firmei apar clienți exclusiviști, precum Stejarii Country Club, Pescariu Sport & Spa și Wellness Club by Greenfield.

Întrebat cum a obținut contracte cu instituții publice, Boncea a declarat pentru SpotMedia că acestea nu reprezintă principala sursă de venit și că nu beneficiază de relații privilegiate:

„Nu primesc încredințări directe pentru că aș cunoaște pe cineva din instituții”, a spus acesta.

CNI: „Un mediu de lucru modern și agreabil”

Reprezentanții companiei susțin că aceste cheltuieli au un scop legitim:

„Principalul obiectiv a fost asigurarea unui mediu de lucru modern, agreabil și adaptat nevoilor instituției, atât pentru angajați, cât și pentru vizitatori,” a precizat CNI, pentru Spotmedia.

CNI afirmă că mirosurile neplăcute din zona grupurilor sanitare ar fi justificat această investiție.

De asemenea, instituția susține că închirierea aparatelor este o variantă mai economică:

„Dispozitivele sunt puse la dispoziție în regim de custodie, fără a fi necesară achiziția acestora. În regie proprie, costurile ar fi fost mai ridicate.”

Efecte pozitive, dar fără dovezi concrete

Deși nu există o evaluare oficială a impactului, CNI afirmă că efectele sunt vizibile:

„Salariații nu au mai sesizat mirosuri neplăcute, iar vizitatorii au remarcat atmosfera generală plăcută.”

Instituția anunță că va continua serviciile „în funcție de disponibilitatea bugetară”, considerând că o eventuală achiziție directă ar genera costuri mai mari.

Profit record, cheltuieli discutabile

În 2024, Compania Națională de Investiții a raportat un profit de 213,3 milioane de lei, ceea ce arată că resursele financiare nu lipsesc. Totuși, pentru mulți contribuabili, cheltuielile pentru parfumarea birourilor rămân un exemplu de risipă din bani publici, într-o perioadă în care numeroase instituții reclamă lipsa fondurilor pentru investiții vitale.