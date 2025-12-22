Publicul polonez, fascinat de fotografiile realizate de Brâncuși. Secvențe filmate de Brâncuși și muzică live de Wojtek Kiwer, la finisajul expoziției „Brâncuși. Sculptând cu lumina”

Finisajul a inclus un weekend întreg de evenimente, care a demarat sâmbătă, 13 decembrie 2025, cu proiecția unor secvențe filmate de Constantin Brâncuși în perioada 1923-1939, acompaniate de un univers sonor creat de muzicianul Wojtek Kiwer. Proiecția a permis publicului să intre în atmosfera studioului parizian, să-l „întâlnească” pe artist în diverse ipostaze sociale, dar și să-i descifreze procesul de creație, în special cel al construcției ansamblului de la Târgu Jiu. Dialogul sonor cu aceste imagini a avut ca surse de inspirație muzica pe care o asculta Constantin Brâncuși în atelierul său, păstrată în arhivele Centrului Pompidou, dar și coloana sonoră a expoziției, operă a compozitoarei cracoviene Justyna Stasiowska. Seria de evenimente a continuat cu tururi ghidate realizate de patru artiști vizuali cracovieni incluși în expoziție – Bogusław Bachorczyk, Maciek Bernaś, Bartek Buczek, Michał Sroka – de curatoarea poloneză Karolina Wójcik, precum și cu un performance intitulat „They took wood from the forest and became sculptures” în care Bogusław Bachorczyk a detaliat modul în care practica sa artistică a fost inspirată de sculptorul român.

Brâncuși, în dialog cu artiști polonezi contemporani

Vernisată la 26 septembrie 2025, expoziția a adus o perspectivă nouă de înțelegere a operei brâncușiene, reunind în premieră în Polonia o selecție de fotografii originale de Brâncuși aflate în trei colecții private prestigioase – David Grob, Bruce Silverstein New York și Christian Reyntjens. Sub direcția curatorială a Doinei Lemny, reputată specialistă în opera lui Brâncuși, parcursul expozițional a inclus o selecție rară de lucrări care ilustrează modul în care Brâncuși a transformat fotografia dintr-un instrument de documentare într-o formă de expresie artistică, explorând relația dintre lumină, umbră și esența formei. Un aspect inedit al acestei expoziții a fost punerea în dialog a operei brâncușiene cu creații ale unor artiști contemporani – Bogusław Bachorczyk, Maciek Bernaś, Bartek Buczek, Michał Sroka, Justyna Stasiowska și Bogdan Achimescu, artist româno-polonez și profesor la Academia de Arte Frumoase din Cracovia.

„Cu timpul, fotografia a devenit pentru Brâncuși aproape o a doua natură: stăpânind arta fotografică, el a adoptat-o ca o oglindă a propriilor sculpturi și a propriei persoane reflectată în creația sa. Fotografiile lui Brâncuși, uneori „floues, sur ou sou-sexposées, rayées et tachées” (neclare, sub sau supraexpuse, zgâriate și pătate) cum le analiza Man Ray ca un adevărat profesionist, îl reprezentau perfect pe artist și intențiile sale. Ele au provocat artiștilor polonezi care au intrat în dialog cu sculptorul român pentru această expoziție curiozitate și un motiv de reflectare care le-a stimulat creativitatea”, precizează Doina Lemny.

„Am venit să vizităm Cracovia și l-am vizitat pe Brâncuși”

Această juxtapunere a stârnit interesul a peste 5 000 de vizitatori, care au (re)descoperit apartenența lui Brâncuși la spațiul cultural românesc și, prin extensie, al Europei Centrale, a cărei coloană vertebrală este lanțul carpatic, motiv care traversează discursul curatorial.

Pe lângă recenziile apărute în reviste sau secțiuni dedicate de artă contemporană –„Contemporary Lynx”, „Vogue Polska”, „Szum” – și preluări în publicațiile de actualitate – televiziunea și radioul publice, „Gazeta Wyborcza” etc. – , un document aparte îl reprezintă cartea de impresii. Membrii publicului s-au arătat fascinați de această dimensiune mai puțin cunoscută a operei lui Brâncuși, printre aceștia aflându-se și numeroși români, care fie au vizitat întâmplător Cracovia și au fost întâmpinați de Brâncuși în inima orașului – „am venit să vizităm Cracovia și l-am vizitat pe Brâncuși” –, fie au călătorit special pentru a vedea această expoziție inedită.

Impactul expoziției, amplificat de evenimente conexe și catalog

Impactul expoziției a fost amplificat de un bogat program de evenimente conexe, care au avut opera lui Brâncuși ca punct de plecare pentru o incursiune aprofundată în cultura română: 30 de prelegeri, ateliere, tururi ghidate tematice sau accesibilizate pentru un public cu nevoi diverse, întâlniri cu artiști, proiecții de film și performance.

Printre aceste manifestări s-au numărat: discuția dintre Doina Lemny și David Grob, unul dintre cei mai importanți colecționari de fotografii realizate de Brâncuși, moderată de jurnalista Radio Kraków Justyna Nowicka (27 septembrie); degustarea și prezentarea de vinuri românești susținută de somelierul Alex Casianov (28 septembrie); atelierul inedit de arhitectură intitulat „Natura organică a obiectelor neînsuflețite” (8 octombrie); turul ghidat oferit de istoricul și criticul de artă Erwin Kessler, directorul Muzeului Național de Artă al României (21 octombrie); atelierul de desen – performance susținut de artistul Bogdan Achimescu (23 noiembrie). Acestora li s-au adăugat proiecții de film, precum cea a documentarului „În căutarea tatălui pierdut” (r. Ionuț Teianu, 2016) despre destinul unicului fiu al sculptorului, John Brâncuși.

Expoziția „Brâncuși. Sculptând cu lumina” este însoțită de un catalog în care Doina Lemny explică evoluția artei fotografice în contextul întregii creații brâncușiene și în care sunt reproduse fotografiile originale expuse, precum și imagini semnate de fotograful Ion Miclea cu ansamblul monumental de la Târgu-Jiu.

Expoziția a făcut parte din Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025, cel mai amplu program de diplomație culturală derulat de statul român în Polonia, în perioada iunie 2024 – decembrie 2025, care a inclus peste 300 de evenimente derulate în 13 orașe poloneze, la care au participat direct peste 150.000 de persoane.

Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025 a fost organizat de Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român, prin reprezentanţa sa de la Varşovia, pentru partea română, respectiv Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Institutul „Adam Mickiewicz”, în parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti, pentru partea polonă.

© Credit foto: Centrul Internațional pentru Cultură de la Cracovia