Nuanțe de păr 2026: Naturalețe cu strălucire de Hollywood

Sezonul rece pune accent pe „effortless chic”, texturi moi, lucioase, inspirate din anii '90, realizate prin balayage subtil – și pe „structured looks”, cu valuri voluminoase și accente vintage reinterpretate modern.

„Se conturează un echilibru fascinant între autenticitate și strălucire”, explică stilistul Gabi Ilie de la Londa Professional pentru longevitymagazine.ro.

Blond cald și elegant

Toasted Blonde : Miere cu accente aurii, blândă și versatilă, ideală pentru tunsori medii-lungi, care luminează tenul fără efort.

Brown Sugar Blonde: Hibrid cald între blond și șaten, ușor de întreținut și perfect pentru iarnă. „Îmbină luminozitatea cu profunzimea, fără compromisuri”, spune Gabi Ilie.

Roșcat reinventat: Copper Pumpkin Hair

O nuanță condimentată, inspirată din toamnă, cu balayage estompat la rădăcini. Intens pe tenuri deschise, oferă energie și naturalețe, minimizând retușurile.

Șatenuri închise și sofisticate

Smoked Suede Brunette : Reflexe catifelate, cu subtonuri calde pentru un aer gotic elegant, adaptabil la orice lungime.

Deep Brunette: Bogat și lucios, simbol al minimalismului, ideal pentru look-uri structurate cu notă dark.

Sfaturi de întreținere

Frigul estompează culorile, așa că măștile hrănitoare sunt esențiale.