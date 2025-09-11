Top 5 companii de stat din energie în 2024: Hidroelectrica, Transelectrica și Romgaz conduc piața

Clasamentul celor mai profitabile companii de stat din energie

Loc Companie Cifră de afaceri 2024 Evoluție față de 2023 Profit net 2024 1 Hidroelectrica 9,6 miliarde lei ▼ -22% 4 miliarde lei 2 Transelectrica 7,6 miliarde lei ▲ +65% 580 milioane lei 3 Romgaz 7,5 miliarde lei ▼ -12,6% 3 miliarde lei 4 Nuclearelectrica 4,6 miliarde lei ▼ -37% 1,7 miliarde lei 5 Complexul Energetic Oltenia 3,2 miliarde lei ▼ -48% 317 milioane lei

Hidroelectrica rămâne liderul pieței

Cu o cifră de afaceri de peste 9,6 miliarde lei și un profit net de 4 miliarde lei, Hidroelectrica își consolidează poziția de lider. Scăderea de 22% a veniturilor nu i-a afectat capacitatea de a rămâne cel mai important jucător al pieței energetice din România, potrivit Agerpres.

Transelectrica înregistrează cea mai mare creștere

Transelectrica a raportat o creștere de 65% a cifrei de afaceri, depășind 7,6 miliarde lei. Profitul net de 580 milioane lei demonstrează reziliența companiei în fața provocărilor economice.

Romgaz menține profitul ridicat

Chiar dacă a înregistrat o scădere de 12,6% a cifrei de afaceri, Romgaz a generat 3 miliarde lei profit net, confirmând stabilitatea companiei și capacitatea de adaptare la schimbările pieței.

Nuclearelectrica și CE Oltenia, jucători strategici

Nuclearelectrica a raportat 4,6 miliarde lei cifră de afaceri și un profit net de 1,7 miliarde lei, în pofida scăderii de 37%.

Complexul Energetic Oltenia se menține în top cinci, cu 3,2 miliarde lei cifră de afaceri și 317 milioane lei profit net, chiar și după o scădere de 48%.

Concluzie: energia, pilonul stabilității economice

Analiza RisCo.ro arată că sectorul energetic este vital pentru economia României, companiile de stat generând venituri uriașe și asigurând securitatea energetică. Chiar și în fața scăderilor de venituri, aceste firme au demonstrat capacitatea de a rămâne competitive și profitabile.