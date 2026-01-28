Concurență mare pentru construcția conductei Transgaz Segarcea-Plenița

Proiectul este împărțit în trei loturi și are o valoare totală estimată de până la aproximativ 244 milioane lei (circa 49 milioane euro), fără TVA. Cele 10 oferte se află în etapa de evaluare, care are termenul-limită la data de 18 februarie 2026, ora 18:00.

Potrivit anunțului de participare la licitație, proiectul vizează construirea a aproape 111 km de conductă de transport al gazelor naturale, incluzând alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică. Traseul este împărțit în trei loturi:



Lotul 1: Segarcea - Băilești - Calafat (50 km) are o valoare estimată de maximum 139,68 milioane de lei (fără TVA) și o durată de implementare de 18 luni;



Lotul 2: Segarcea - Băilești - Calafat (33,45 km) are o valoare estimată de maximum 99 milioane de lei (fără TVA) și o durată de implementare de 18 luni;



Lotul 3: Băilești - Plenița (27,25 km) are o valoare estimată de maximum 65 milioane de lei (fără TVA) și o durată de implementare de 18 luni. Acest lot a atras un interes ridicat din partea constructorilor.

Tabloul complet al participanților la licitație



1. Inspet (Lotul 2), având ca subcontractanți companiile Elcas Prodimpex, Roconsult Tech și Rapid Complex;



2. Moldocor (Loturile 1, 2 și 3), având ca subcontractanți companiile Elcas Prodimpex, Gauss și Rapid Complex;



3. Inspet (Lotul 3), având ca subcontractanți companiile Elcas Prodimpex și Roconsult Tech;



4. Inspet (Lotul 1), având ca subcontractanți companiile Roconsult Tech, Elcas Prodimpex și Rapid Complex;



5. Asocierea Comesad Ro SA (lider) - Habau - Petroconst - Gazpet-Instal (Lotul 3), având ca subcontractanți companiile Optotel Com, Comesad Energo, Elcas Prodimpex și Revivo;



6. Asocierea Gazpet-Instal (lider) - Petroconst - Habau - Comesad Ro SA (Lotul 2), având ca subcontractanți companiile Roconsult Tech, Elcas Prodimpex, Optotel Com și Centrul de Foraje pentru Infrastructură SA;



7. Asocierea Invest General Construct (lider) - Talpac - Vabeko Müszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Lotul 2), având ca subcontractanți companiile Urbantech Vad Modul, Hyatt Development 2011, Weld Mildin Cnd, Roconsult Tech, Optotel Com, Eurosky și Elcas Prodimpex;



8. Asocierea Petroconst (lider) - Gazpet-Instal - Habau - Comesad Ro SA (Lotul 1), având ca subcontractanți companiile Optotel Com, Elcas Prodimpex și Centrul de Foraje pentru Infrastructură SA;



9. Asocierea IRIGC Întreprinderea de Reparații și Instalații Gaze și Construcții Impex (lider) - Cis Gaz (Loturile 1, 2 și 3), având ca subcontractant compania Future Engineering;



10. Asocierea Invest General Construct (lider) - Vabeko Müszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Talpac (Lotul 3), având ca subcontractanți companiile Elcas Prodimpex, Urbantech Vad Modul, Weld Mildin Cnd, Optotel Com, Hyatt Development 2011, Eurosky și Centrul de Foraje pentru Infrastructură SA.



Contractele vor fi atribuite pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preț", componenta financiară având o pondere de 80%, iar factorii tehnici - tehnologia de sudare și termenul de execuție - restul de 20%. Durata de execuție prevăzută în caietul de sarcini este de maximum 18 luni pentru fiecare lot, cu punctaj suplimentar pentru finalizare anticipată.