8 indicii că organismului tău îi lipsește un mineral esențial

Deși deficiența de zinc este relativ rară, anumite grupuri de persoane sunt mai expuse: vegetarieni și vegani, cei cu tulburări de alimentație sau afecțiuni gastrointestinale.

Experții atrag atenția asupra semnelor subtile care pot indica un aport insuficient de zinc:

Vindecarea lentă a rănilor

Persoanele cu niveluri scăzute de zinc pot observa că tăieturile sau zgârieturile se închid mai greu decât de obicei, mineralul fiind esențial pentru repararea țesuturilor și funcționarea sistemului imunitar.

Căderea părului

Deficiența de zinc poate fi cauza pentru subțierea și căderea părului, inclusiv forme precum alopecia areata, efluviul telogen sau chelia de tip masculin.

Acnee

Studiile arată că persoanele cu acnee au adesea niveluri mai scăzute de zinc. Suplimentarea poate reduce erupțiile și inflamația pielii.

Boli cronice

Zincul susține sistemul imunitar și protejează celulele de inflamație și stres oxidativ. Nivelurile scăzute pot crește riscul de diabet, pneumonie și alte afecțiuni cronice.

Pierderea vederii

Zincul este prezent în cantități mari în retină. Deficitul poate contribui la degenerescența maculară legată de vârstă, iar suplimentarea poate încetini deteriorarea vederii.

Probleme cu auzul

Un aport insuficient de zinc poate fi asociat cu pierderea auzului sau apariția tinitusului - țiuitul persistent în urechi.

Înârzierea creșterii la copii

Zincul este esențial pentru dezvoltarea normală. Sugarii, copiii și adolescenții cu deficiență pot înregistra o creștere întârziată.

Specialiștii recomandă ca persoanele suspecte de deficit de zinc să discute cu medicul înainte de suplimentare deoarece un aport excesiv poate provoca efecte adverse, notează longevitymagazine.ro.