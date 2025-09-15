A fost aleasă noua conducere a Asociaţiei Aeroporturilor din România

Potrivit lui Sorin Manda, noua conducere a fost aleasă, luni, la Braşov, în cadrul şedinţei AAR, care a luat act de demisia lui David Ciceo, directorul Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, din funcţia de preşedinte al asociaţiei şi a fost votată în unanimitate noua conducere.

„Mă bucur că fac parte dintr-o echipă ce are ca principal scop reformarea asociaţiei, astfel încât fiecare membru să fie reprezentat în relaţia cu toate instituţiile statului şi sprijinit în proiectele asumate. Este o schimbare care are loc pentru prima dată după 27 de ani, odată cu retragerea din această funcţie a lui David Ciceo, căruia îi mulţumesc şi care sper că va rămâne alături de noi pentru a contribui cu experienţa sa la proiectele asociaţiei. Le mulţumesc tuturor colegilor din cadrul AAR pentru susţinerea noii echipe manageriale! Sunt sigur că împreună vom reuşi să modernizăm aviaţia din România", a transmis Sorin Manda pe pagina de facebook. AGERPRES