Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie A fost aleasă noua conducere a Asociaţiei Aeroporturilor din România

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   17:30
Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR) are, începând de luni, o nouă conducere, preşedinte fiind ales Bogdan Mândrescu, director al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, iar prim-vicepreşedinte - Sorin Manda, directorul Aeroportului Internaţional Craiova.

Potrivit lui Sorin Manda, noua conducere a fost aleasă, luni, la Braşov, în cadrul şedinţei AAR, care a luat act de demisia lui David Ciceo, directorul Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, din funcţia de preşedinte al asociaţiei şi a fost votată în unanimitate noua conducere.

„Mă bucur că fac parte dintr-o echipă ce are ca principal scop reformarea asociaţiei, astfel încât fiecare membru să fie reprezentat în relaţia cu toate instituţiile statului şi sprijinit în proiectele asumate. Este o schimbare care are loc pentru prima dată după 27 de ani, odată cu retragerea din această funcţie a lui David Ciceo, căruia îi mulţumesc şi care sper că va rămâne alături de noi pentru a contribui cu experienţa sa la proiectele asociaţiei. Le mulţumesc tuturor colegilor din cadrul AAR pentru susţinerea noii echipe manageriale! Sunt sigur că împreună vom reuşi să modernizăm aviaţia din România", a transmis Sorin Manda pe pagina de facebook. AGERPRES

Subiecte în articol: Asociația Aeroporturilor din România Bogdan Mândrescu
