Folclorul românesc este în doliu! Îndrăgitul interpret Ion Drăgan s-a stins din viață în ziua de Crăciun

Folclorul gorjenesc este în doliu după ce interpretul de muzică populară Ion Drăgan s-a stins din viață în dimineața zilei de 25 decembrie 2025, chiar în prima zi de Crăciun. Artistul a fost găsit fără viață în pat de către tatăl său, după ce, în Ajun, participase la colindat, potrivit informațiilor transmise de apropiați.Vestea morții sale a fost confirmată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (CJCPCT Gorj), care a transmis un mesaj emoționant în memoria celui care timp de 25 de ani a slujit cântecul popular românesc.

scrie stiripesurse.ro

Ion Drăgan a fost membru al Ansamblului Folcloric „Doina Gorjului” și profesor în cadrul Școlii Populare de Arte din Târgu Jiu, fiind apreciat nu doar ca interpret, ci și ca formator de tinere generații de artiști. De-a lungul carierei sale, a participat la numeroase festivaluri de folclor, a urcat pe scene din țară și din străinătate și a colaborat cu orchestre și artiști de renume, ducând mai departe cântecul gorjenesc cu respect și autenticitate.

Cine a fost Ion Drăgan, artistul care a trăit pentru cântecul popular

Originar din satul Frumușei, comuna Licurici, județul Gorj, Ion Drăgan și-a descoperit pasiunea pentru muzica populară încă din copilărie, crescut în casa bunicilor. Artistul povestea adesea cu emoție cum bunica îi cânta pe câmp, în timp ce mergeau împreună cu vitele, acele momente fiind primele sale lecții de folclor autentic. Talentul său a fost remarcat de învățătoarea Eugenia Alioanei, din Alunu, județul Vâlcea, cea care l-a încurajat să urce pentru prima dată pe scenă.

Chiar și în ultimele zile de viață, Ion Drăgan a rămas aproape de public și de tradițiile românești. Între 17 și 19 decembrie 2025, a participat la alaiul obiceiurilor de iarnă, unde a fost atât interpret, cât și moderator, demonstrând încă o dată devotamentul său față de valorile autentice ale satului românesc.

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec”, au transmis reprezentanții CJCPCT Gorj, care au adresat sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

Dispariția lui Ion Drăgan lasă un gol profund în folclorul gorjenesc și în inimile celor care i-au ascultat cântecele și i-au fost aproape de-a lungul anilor.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.