Contract pentru modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în aglomerarea Snagov

Proiectul, gestionat de Apa-Canal Ilfov S.A., este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare și are valoarea de 35.707.597,81 lei fără TVA.

Investiția vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă în localitățile Snagov, Ghermănești și Tâncăbești și include: realizarea unor noi foraje de mare adâncime, construirea și modernizarea stațiilor de tratare a apei, realizarea unor noi rezervoare de înmagazinare a apei, extinderea și reabilitarea stațiilor de pompare, realizarea unor conducte noi de aducțiune și conectarea infrastructurii existente la noul sistem.

Contractul include atât etapa de proiectare, cât și execuția lucrărilor, furnizarea și montarea echipamentelor necesare, testarea și punerea în funcțiune a sistemelor aferente. Durata totală estimată pentru proiectare, execuție și punerea în funcțiune este de 18 luni, dintre care 6 luni sunt dedicate etapei de proiectare.

Această investiție reprezintă un nou pas important în procesul de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă potabila și în creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor din aglomerarea Snagov, din localitatea cu același nume, Ghermănești și Tâncăbești.

