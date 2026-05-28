Celebra Clujana, fabrica părăsită acum, devine hub regional de inovare

Fosta mare fabrică de încălțăminte Clujana va fi transformată într-un Centru de sprijin modern pentru activitățile de inovare, cercetare și transfer tehnologic ale IMM-urilor și antreprenorilor din județul Cluj și din întreaga Regiune de Nord-Vest, potrivit unei inițiative a Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Investiția se va realiza cu fonduri europene.

„Am decis să transformăm spațiile fostei fabrici, acum părăsite, într-un hub modern de business și afaceri. Urmează ca, împreună cu ADR-NV, să accesăm o finanțare europeană pentru a înființa pe fosta platforma industrială un Centru Regional de Sprijin pentru activitatea de inovare, cercetare și transfer tehnologic, care va păstra și numele Clujana. Acesta se va regăsi într-o hală din ansamblul Clujana, aflat în patrimoniul Consiliului Județean Cluj. Renovarea și dotarea din fonduri europene vizează platforma în totalitate, iar întreg imobilul rămâne al administrației județene, reabilitat”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.



Spațiile fostei fabrici vor intra într-un amplu proces de modernizare

Spațiile existente în acest moment pe platforma Clujana vor intra într-un amplu proces de modernizare și consolidare, iar clădirea va fi dotată cu echipamente specifice.

„Viitorul hub va integra funcțiuni complementare esențiale pentru dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, respectiv: un „FabLab” dedicat prototipării și dezvoltării de produse, un incubator de afaceri destinat startup-urilor și antreprenorilor inovatori, precum și dezvoltarea de servicii de transfer tehnologic și conectare între mediul universitar, cercetare și companii”, se mai arată în comunicatul de presă emis de Consiliul Județean Cluj.

Istoria unei fabrici cu renume

Clujana a fost o fabrică de încălţăminte din municipiul Cluj-Napoca, care a fost înfiinţată în anul 1911. În anii ’80 fabrica ajungea cea mai mare de acest gen din estul Europei. La momentul respectiv, fabrica avea 8.000 de angajaţi, cu secţii proprii de tăbăcărie, fabrici de tălpi, de încălţăminte, şi articole din cauciuc.

Spre finalul anilor 90, fabrica a fost declarată falimentară și ulterior a fost închisă.

În 2003, Guvernul a decis trecerea pachetului de acţiuni majoritar în proprietatea judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean.

În 2004, o secție a fabricii este redeschisă cu 35 de angajaţi, iar aceasta s-a extins până în 2009, ajungând la peste 300 de angajați.

În 2022, compania Clujana și-a oprit activitatea.

(sursa: Mediafax)