Forța Dreptei, disperată să fie înghițită de PNL. Întregul partid trăiește cu mai puțin de 100 euro/zi

Ludovic Orban trage sfori puternice pentru organizarea unui congres extraordinar al PNL, pentru ca partidul pe care l-a fondat, Forța Dreptei, să fuzioneze cu formațiunea liberală. Asta, în condițiile în care, recent, Autoritatea Electorală Permanentă a dat publicității un raport din care rezultă că Forța Dreptei a încasat, în anul 2025, de la propriii membri, cotizații totale în valoare de 175.000 de lei. Veniturile suplimentare realizate de cele 22 de filiale ale partidului au mai „produs”, anul trecut, „fabuloasa” sumă de 151 de lei din dobânzi bancare. În rest, nimeni nu a cotizat, nimeni nu a donat, nimeni nu a acordat împrumuturi pentru această formațiune politică. În paralel, partidul lui Orban este dat în judecată de creditorii care au prestat servicii în campania electorală aferentă alegerilor europarlamentare din 2019. Unul dintre aceste procese a și fost soluționat, pe fond, Forța Dreptei fiind obligată să achite suma de 630.000 de lei. Pe rolul instanțelor mai există procese cu acești creditori vizând validarea popririi conturilor și o contestație la executare.

Autoritatea Electorală Permanentă a dat publicității, zilele trecute, un document privitor la actele Partidului Forța Dreptei, înființat și condus de Ludovic Orban, acte publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniei electorale.

Din acest document, aflăm că Forța Dreptei are doar 22 de filiale, cuprinzând atât centrul național, Filiala București și patru filiale de sector din Capitală, la care se adaugă Filiala Diaspora. Raportul arată, astfel, că, potrivit situației, cuantumul total al contribuțiilor primite de Forța Dreptei în anul 2025, prin aceste 22 de filiale, a fost de doar 175.033,06 lei. La nivel național, contribuțiile au fost în cuantum de zero lei.

Tot zero lei a fost cuantumul contribuțiilor plătite, în 2025, de membrii de partid ai filialelor teritoriale al Forței Dreptei din București, Constanța și Diaspora. În București, spre exemplu, cotizațiile de la nivelul Filialei Sectorului 1 au fost de 370 de lei și au fost primite în lunile ianuarie, martie, octombrie și noiembrie. De asemenea, la nivelul Filialei Sectorului 2 a Forței Dreptei, unde cotizațiile s-au plătit în fiecare dintre cele 12 luni, cuantumul total al acestora s-a ridicat la 4.810 lei.

Mai departe, la nivelul Filialei Sectorului 5 a Forței Dreptei, cotizațiile primite în anul 2025 au fost în cuantum total de 3.600 de lei, achitate în lunile ianuarie, martie, aprilie, octombrie și noiembrie. Cea mai productivă organizație, la nivelul Capitalei, s-a dovedit a fi Filiala Sectorului 6 a Forței Dreptei, de unde s-au strâns cotizații în cuantum total de 10.370 de lei, achitate în cursul lunilor februarie, martie, mai, iulie, octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2025.

Situație contabilă dezastruoasă

Raportul AEP privitor la situațiile financiare declarate de Partidul Forța Dreptei pentru anul 2025 conține însă și documente mult mai dezastruoase. Mai exact, formațiunea a declarat zero lei încasați, atunci când a depus lista membrilor de partid care au plătit, în anul 2025, cotizații a căror valoare depășește baremul de zece salarii de bază minime brute pe țară.

Tot zero lei este suma declarată cu prilejul completării listei persoanelor fizice care au făcut, în anul 2025, donații către partidul lui Ludovic Orban, a căror valoare cumulată depășește zece salarii minime brute pe țară. Exact aceeași sumă de zero lei a fost menționată și cu privire la lista persoanelor juridice care au făcut, tot în anul 2025, donații a căror valoare cumulată depășește zece salarii minime brute pe țară.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Potrivit Autorității Electorale Permanente, Partidul Forța Dreptei a comunicat înscrisuri din care rezultă că suma totală a donațiilor confidențiale primite de această formațiune politică în anul 2025 a fost în cuantum de zero lei.

În ceea ce privește situația centralizată a donațiilor constând în bunuri materiale necesare activității politice primite în anul 2025 de la organizații politice internaționale la care partidul politic Forța Dreptei este afiliat sau de la partide ori de la formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică, cuantumul acestora declarat este, de asemenea, în cuantum de zero lei, nimeni necontribuind cu astfel de sume la partidul lui Ludovic Orban. Goală este și lista persoanelor fizice care au acordat, în anul 2025, împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară, cum de altfel este și lista persoanelor juridice care au acordat, tot în anul 2025, împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii minime brute pe țară.

În ceea ce privește suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe țară primite în anul 2025, și aceasta este în cuantum de zero lei.

Venituri din dobânzi, de 151 de lei, într-un an

Iar raportul AEP continuă cu detalii la fel de spectaculoase. Un alt document la care se face referire este cel care prezintă situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obținute de Partidul Forța Dreptei din sursele prevăzute la articolul 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Iar singurele astfel de venituri au provenit din… dobânzi bancare, care la nivelul celor 22 de filiale teritoriale s-au ridicat la „fabuloasa” sumă de 151,54 de lei în tot anul 2025.

La nivel național, Forța Dreptei a realizat din dobânzi bancare venituri în cuantum de 48 de lei, iar la nivelul Filialei Prahova a încasat dobânzi bancare de 109,09 lei. Restul filialelor au realizat din astfel de dobânzi bancare 0,03 lei (Filiala București), 0,36 de lei (Filiala Sectorului 1), 0,81 de lei (Filiala Sectorului 2), 0,26 de lei (Filiala Sectorului 5) și 0,10 lei (Filiala Sectorului 6).

Nici la nivelul filialelor din țară situația nu a arătat diferit, veniturile din dobânzi ridicându-se la 0,23 de lei (Filiala Argeș), la 0,33 de lei (Filiala Botoșani), la 0,11 lei (Filiala Brăila), la 0,12 lei (Filiala Caraș-Severin), la 0 lei (Filiala Călărași), la 0,08 lei (Filiala Constanța), la 0,02 lei (Filiala Galați), la 0,28 de lei (Filiala Hunedoara), la 0,03 lei (Filiala Ialomița), la 0 lei (Filiala Maramureș), la 0 lei (Filiala Sibiu), la 0,7 lei (Filiala Vâlcea), la 0 lei (Filiala Vaslui), la 0 lei (Filiala Vrancea) și la 0 lei (Filiala Diaspora).

Tot zero lei este și suma care rezultă din înaintarea situației centralizate a veniturilor totale ale Partidului Forța Dreptei aferente cuantumurilor totale ce fac obiectul aportului financiar în asociere cu alte formațiuni nepolitice în anul 2025.

De remarcat este că toate aceste situații financiare au fost redactate și înaintate, la data de 30 aprilie 2026, Autorității Electorale Permanente de către trezorierul Forța Dreptei, celebrul Antonel Tănase, fost secretar general al Guvernului Orban.

Căutat de creditori să plătească 630.000 de lei, încă din campania de la europarlamentarele din 2024

De altfel, Partidul Forța Dreptei are probleme și în justiție, unde este chemat în judecată, executat și poprit de creditorii din campaniile electorale.

La Tribunalul Prahova, spre exemplu, a fost emisă Hotărârea nr. 1470 din data de 4 noiembrie 2025, în Dosarul nr. 1237/105/2025, în care, la data de 9 aprilie 2025, o firmă pe nume SC Theta Graphic Design SRL a chemat în judecată Partidul Forța Dreptei - Filiala Prahova, solicitând plata unor prestații din campania electorală.

Prin această hotărâre judecătorească, instanța a admis cererea creditoarei și a ordonat pârâtului - partidului condus de Ludovic Orban - să plătească debitul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței de plată, în sumă de 630.690 de ei, reprezentând debitul principal. Judecătorul a luat act că urma să se solicite și cheltuielile de judecată, pe cale separată.

Apoi, la data de 6 februarie 2026, Partidul Forța Dreptei a formulat, la Judecătoria Sectorului 3, o contestație la executare într-un litigiu tot cu SC Theta Graphic Design SRL. Procesul a debutat cu o amânare, la data de 24 martie 2026, iar următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 14 septembrie 2026.

De asemenea, la data de 23 martie 2026, același creditor, SC Theta Graphic Design SRL a deschis un nou proces, la Judecătoria Ploiești, solicitând validarea popririi conturilor Partidului Forța Dreptei - Filiala Prahova, iar Partidul Forța Dreptei (la nivel național) a fost chemat în judecată ca terț poprit. Această cauză a primit un prim termen de judecată pentru data de 10 septembrie 2026.

Conform Autorității Electorale Permanente, la alegerile europarlamentare care au avut loc în data de 9 iunie 2024, Forța Dreptei a angajat compania SC Theta Graphic Design SRL, către care a avut de achitat 14 facturi. Astfel, la 8 noiembrie 2024 au fost emise de această firmă către partidul lui Orban trei facturi, în valoare de 71.400 de lei, de 176.120 de lei și de 833 de lei, pentru prestarea serviciilor de tipărire a unor broșuri, pliante, materiale de propagandă electorală și afișe electorale. O altă factură a fost emisă în 5 noiembrie 2024, tot pentru tipărirea unor afișe electorale. O altă factură, emisă pentru același tip de serviciu, în valoare de 22.657 de lei, este datată 12 noiembrie 2024, după care, o zi mai târziu, a mai fost emisă o factură în valoare de 49.980 de lei.

Mai mult, la 19 noiembrie 2024, SC Theta Graphic Design SRL a emis către Forța Dreptei patru facturi, în valoare de 2.380 de lei, de 4.165 de lei, de 1.904 lei și de 7.735 de lei. Iar la data de 20 noiembrie 2024 a mai emis alte trei facturi, în valoare de 5.172 de lei, de 297.500 de lei și de 104.125 de lei. În total, valoarea acestor facturi se ridică la 781.471 de lei.

După ce a fost abandonat de Nicușor Dan, Orban a trecut în tabăra lui Ilie Bolojan

Forța Dreptei este un partid înființat de Ludovic Orban la finalul anului 2021, după ce acesta a pierdut atât funcția de prim-ministru, cât și pe cea de președinte al Partidului Național Liberal, după consumarea celebrului congres de la Romexpo, din luna septembrie a anului 2021.

Ludovic Orban a ajuns să-și întemeieze acest partid după ce a parcurs o perioadă agitată atât din punct de vedere politic, cât și juridic. În anul 2014, Orban s-a evidențiat ca un fervent susținător al lui Klaus Iohannis. În 2016, același Orban și-a depus candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei, însă DNA l-a scos din această competiție electorală, cu ajutorul unui dosar penal. Cu acel prilej, Orban nu doar că și-a retras candidatura, dar a renunțat și la poziția de vicepreședinte al PNL și nici nu a mai candidat la alegerile parlamentare din toamna acelui an.

În 2019, Orban a revenit în politică și a fost votat președinte al Partidului Național Liberal. Iar cu ajutorul lui Victor Ponta și al lui Călin Popescu Tăriceanu a reușit să răstoarne în Parlament Guvernul condus de Viorica Dăncilă, instalându-se el însuși premier la Palatul Victoria.

Cu acel prilej, opinia publică a aflat că ultimul loc de muncă al lui Ludovic Orban fusese la celebra casă de avocatură a lui Doru Trăilă, adică la exact casa de avocatură care, alături de generalii SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă a oferit serviciii juridice și de consultanță pentru „optimizarea” dosarelor penale ale clienților. Afacere care a ajuns pe masa DNA și, de aici, în instanță, la Curtea de Apel București.

În luna februarie a anului 2020, Guvernul condus de Ludovic Orban a fost demis printr-o moțiune de cenzură, pentru ca, în martie 2020, să fie reînvestit, tot de Parlament. După care a început pandemia de COVID-19.

După alegerile parlamentare din decembrie 2020, Orban a demisionat de la șefia Guvernului, instalându-se la președinția Camerei Deputaților. A rămas în această funcție până după congresul din 2021 și până după demiterea Guvernului Cîțu, prin moțiune de cenzură.

Forța Dreptei s-a aliat, în 2024, cu PMP și cu USR, candidând pe liste comune la alegerile europarlamentare și locale. Nu a obținut niciun fotoliu de eurodeputat și nici scoruri elocvente în administrația publică locală. La alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Ludovic Orban a renunțat la candidatură, în favoarea liderului de atunci al USR, Elena Lasconi. Iar la alegerile parlamentare din 2024, Forța Dreptei nu a făcut pragul electoral.

În vara anului trecut, Ludovic Orban a fost numit de Nicușor Dan în funcția de consilier prezidențial pe probleme de politică internă, însă în precampania electorală aferentă alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025, a fost dat afară de la Palatul Cotroceni.

După ce a fost înlăturat de Nicușor Dan, Orban s-a alipit de Ilie Bolojan, iar în prezent trage sfori puternice pentru organizarea unui congres extraordinar al PNL, prin care Forța Dreptei să fie absorbită, iar Ludovic Orban să primească o funcție de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal și să fie pus pe listele de la parlamentarele din anul 2028.

