Călin Georgescu, salvat de soție. Cristela i-a plătit amenzile, în timp ce firma și PFA-ul ei au generat pierderi

Cristela Georgescu a achitat, la începutul lunii aprilie, 32.500 de lei dintr-un total de 200.000 de lei, la care se ridică valoarea totală a sancțiunilor. În condițiile în care, oficial, veniturile realizate de aceasta nu ar fi permis o astfel de cheltuială. Firma pe care Cristela Georgescu o patronează a avut, potrivit bilanțului contabil, pierderi, iar PFA-ul a fost lichidat în cursul lunii februarie. Iar dacă este să luăm de bune informațiile pe care Georgescu le-a completat în declarația de avere depusă, în calitate de candidat, la Biroul Electoral Central, soția câștiga, în 2024, venituri salariale de 2.000 de lei pe lună.

Conform Antena 3 CNN, Cristela Georgescu a fost cea care l-a ajutat pe Călin Georgescu, fostul candidat suveranist de la alegerile prezidențiale anulate, din 24 noiembrie 2024, să plătească o parte din amenzile primite de la Autoritatea Electorală Permanentă. Astfel, din totalul de 200.000 de lei, aceasta a plătit 32.500 de lei. Din documentul prezentat, rezultă că fostul candidat a declarat cheltuieli electorale de 591,86 de lei pentru campania sa pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Autoritatea Electorală Permanentă a efectuat un control aspru cu privire la modul în care Călin Georgescu s-a raportat la prevederile legale care reglementează finanțarea campaniilor electorale, descoperind și sancționând mai multe nereguli constatate.

Astfel, o amendă de 50.000 de lei a fost aplicată pentru cheltuieli care au fost achitate din alte surse de finanțare decât cele prevăzute de lege. O altă amendă, de 25.000 de lei, a fost emisă pentru utilizarea de materiale de propagandă electorală a căror sursă de finanțare este necunoscută. Tot 25.000 de lei este valoarea unei alte amenzi, aplicată pentru nerespectarea termenului de 30 de zile pentru transmiterea declarației cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă online, producția, perioada și spațiul de difuzare al acestora.

De asemenea, au mai fost acordate două amenzi, în valoare de câte 50.000 de lei fiecare, prima pentru neconcordanțe între sumele înscrise în raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale precum și declarația privind cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei depuse de mandatarul financiar la Autoritatea Electorală Permanentă cu cele din documentele justificative, iar a doua pentru nerespectarea termenului de 15 zile de transmitere a clarificărilor și informațiilor solicitate.

El, fără salariu, ea, cu afacerile în „pioneze”

Călin Georgescu nu figurează cu niciun venit încasat în ultimul an și jumătate. Iar din declarația de avere pe care a completat-o și depus-o la Biroul Electoral Central în luna noiembrie a anului 2024, acesta a precizat că a încasat un salariu de 72.000 de lei pe an (6.000 de lei pe lună) de la Universitatea din Pitești - Facultatea de Științe

Cristela Georgescu figura, în același document, cu venituri salariale de 25.458 de lei, încasate de la firma pe care abia o înființase cu nici un an înainte.

În documentul citat, Călin Georgescu susținea că deține un teren intravilan de peste 3.000 de metri pătrați în Brașov și o mașină Toyota Yarris din 2022. De asemenea, atunci avea în conturi 264.000 de euro. Economiile erau păstrate în două depozite deschise, în 2021, la OTP Bank.

Conform unei încheieri de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data de 12 decembrie 2023 a luat ființă compania SC Cristela Georgescu Education SRL. Firma are declarat sediul social într-un imobil de birouri amplasat în vecinătatea Pieței Victoriei, din Capitală, în strada Dr. Iacob Felix, la numărul 87, denumit Felix Office Building, la etajul al doilea, biroul 1, secțiunea 2.1.4., din Sectorul 1. În această zonă, chiriile sunt absolut amețitoare.

Obiectul de activitate al aceste companii, așa cum a fost el declarat în documentele de înființare, este „alte activități de învățământ”. Ca o coincidență, acesta este și obiectul de activitate al celor patru firme înființate, tot la finalul anului 2023, de fostul luptător în Legiunea Străină, mercenarul Horațiu Potra, cel pe care Călin Georgescu susținea, în mod mincinos, după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, că nu îl cunoaște, după care s-a răzgândit, dar și cel care i-a furnizat lui Georgescu echipa de bodyguarzi care să-i asigure protecția în perioada campaniei electorale.

Firma de „învățământ”, pierderi de 18.310 lei. PFA-ul, lichidat

Ei, bine, potrivit bilanțului contabil depus, la data de 31 decembrie 2025, la Ministerul Finanțelor, SC Cristela Georgescu Education SRL a avut, anul trecut, o cifră de afaceri netă de 79.139 de lei, a realizat venituri totale de 94.469 de lei și a cheltuit 112.127 de lei. În acest sens, compania a suferit pierderi de 18.310 lei.

Cristela Georgescu a mai avut, pe numele ei, deschis și un PFA. Este vorba despre PFA Georgescu Cristela - Elena.

Într-un raport al administratorului judiciar al firmei Marsala Koncept SRL, CII Gherghișan Ion, document aflat la dosarul de insolvență, în instanță, administratorul judiciar reclama achitarea de către compania debitoare a unor servicii presupus a fi fost prestate de mai multe societăți și alte entități.

Printre altele, se arată că organele de control au evidențiat, de asemenea, un contract de prestări servicii în urma căruia PFA Georgescu Cristela - Elena a facturat și încasat suma de 40.000 de lei, „pentru care nu s-a putut face dovada prestației”.

Acest PFA a fost dizolvat, conform unor informații oficiale, în luna februarie a anului 2026, cu două luni înainte ca Cristela Georgescu să facă plățile către Autoritatea Electorală Permanentă.