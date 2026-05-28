Două vicii cauzează 20% din afecțiunile oncologice

Aproximativ 300.000 de români sunt diagnosticați în prezent cu o afecțiune oncologică, deși aproape 40% dintre cazuri ar putea fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos și prin reducerea expunerii la “factorii de risc modificabili”, precum infecții și poluanți de mediu, atrag atenția specialiștii Institutului Național de Sănatate Publică (INSP), cu ocazia Săptămânii Europene de Luptă Împotriva Cancerului, marcată în fiecare an în perioada 25-31 mai. Totodată, un raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a arătat că doar fumatul și consumul de alcool au dus la aproape jumătate (48%) din toate cazurile de cancer prevenibil.

Cancerul rămâne una dintre principalele cauze de deces, afectând milioane de oameni la nivel mondial. Unele tipuri de cancer sunt inevitabile - fie din cauza daunelor pe care le acumulăm inevitabil în ADN-ul nostru pe măsură ce îmbătrânim, fie pentru că moștenim gene care ne expun unui risc mai mare de boală.

Cu toate acestea, o cercetare recentă a relevat că aproximativ 4 din 10 cancere sunt cauzate de infecții, anumite alegeri ce țin de stilul de viață și poluanți de mediu care ar putea fi evitați.

O analiză realizată de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) a OMS, care a examinat legătura dintre diverse cauze prevenibile și cancer, a constatat că doar în 2022, peste 37% dintre cele aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer (adică 7,1 milioane) au fost asociate cu cauze prevenibile.

Iar dintre cei 30 de factori de risc analizați (fumat, alcool, IMC ridicat, activitate fizică insuficientă, tutun fără fum, alăptarea suboptimă, poluarea aerului, radiațiile ultraviolete, agenții infecțioși și expuneri ocupaționale), studiul a identificat consumul de tutun, consumul de alcool și agenții infecțioși ca fiind principalii factori care contribuie la cancer.

Conform estimărilor cercetătorilor, doar fumatul și consumul de alcool au dus la 48% din toate cazurile de cancer prevenibil.

„În concluzie, aproape 4 din 10 cazuri de cancer la nivel mondial în 2022 ar fi putut fi prevenite prin eliminarea expunerii la factorii de risc luați în considerare în acest studiu”, explică cercetătorii în lucrarea lor.

Asta înseamnă, de asemenea, că milioane de cancere mortale în fiecare an ar putea fi prevenite prin intervenție medicală, schimbări de comportament, reducerea riscurilor ocupaționale sau combaterea poluanților de mediu.

Cei trei mari contributori la cele aproape 19 milioane de cazuri de cancer la nivel mondial au fost: fumatul (care a cauzat 3,3 milioane de cancere), infecțiile (care provoacă 2,3 milioane de cancere) și consumul de alcool (700.000 de cancere).

300.000 de pacienți, în România

„În România trăiesc aproximativ 300.000 de persoane diagnosticate cu cancer, iar riscul de deces prin cancer înaintea vârstei de 75 de ani este de circa 14%”, spun reprezentanții INSP, precizând că această boală afectează direct sau indirect viețile tuturor - fie că este vorba despre un membru al familiei, un prieten sau un coleg - și, în același timp, „pune o presiune majoră pe sistemele de sănătate și pe societate”.

„La fiecare 9 secunde, un european află că are cancer - o realitate care evidențiază necesitatea de a interveni. În anul 2022, cancerul a determinat aproximativ 1,3 milioane de decese în Uniunea Europeană, iar costurile economice depășesc 100 de miliarde de euro anual, afectând viețile oamenilor, comunitățile în care trăim și sistemele de sănătate”, subliniază reprezentanții INSP.

Ce recomandă specialiștii

Cu ocazia Săptămânii Europene de Luptă Împotriva Cancerului, INSP încurajează oamenii să adopte un stil de viață sănătos, să participe la programele de screening disponibile și să se informeze din surse oficiale privind prevenirea și depistarea precoce a afecțiunilor oncologice.

Principalele recomandări din „Codul European împotriva Cancerului”, transmise de specialiștii Institutului Național de Sănătate Public, sunt:

1. Nu fumați și nu utilizați produse din tutun sau tutun încălzit. Dacă fumați, renunțați.

2. Mențineți locuința și mașina fără fum de tutun.

3. Preveniți și controlați excesul de greutate și obezitatea:

limitați alimentele bogate în calorii, zahăr, grăsimi și sare;

reduceți băuturile îndulcite;

evitați pe cât posibil alimentele foarte procesate.

4. Fiți activi fizic zilnic și limitați timpul petrecut stând jos.

5. Adoptați o alimentație sănătoasă:

consumați cereale integrale, legume, leguminoase și fructe;

limitați carnea roșie;

evitați carnea procesată.

6. Evitați consumul de alcool.

7. Alăptați copilul cât mai mult timp posibil.

8. Protejați-vă de expunerea excesivă la soare:

folosiți protecție solară;

evitați aparatele de bronzat.

9. Respectați regulile de sănătate și securitate la locul de muncă și informați-vă despre factorii profesionali care pot provoca cancer.

10. Verificați nivelul de radon din locuință și luați măsuri pentru reducerea acestuia dacă este necesar.

11. Reduceți expunerea la poluarea aerului:

folosiți transportul public, mersul pe jos sau bicicleta;

mențineți aerul curat în locuință;

susțineți politici pentru îmbunătățirea calității aerului.

12. Preveniți infecțiile asociate cancerului:

vaccinați copiii împotriva HPV și hepatitei B;

participați la testare și tratament pentru hepatitele B și C, HIV și Helicobacter pylori.

13. Discutați atent utilizarea terapiei de substituție hormonală și limitați folosirea acesteia la perioada cea mai scurtă necesară.

14. Participați la programele de screening pentru cancer: