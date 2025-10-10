Transportatorii acuză Guvernul Bolojan de „lovitură devastatoare” pentru economie: noi taxe rutiere uriaşe de la 1 iulie 2026

Guvernul României este acuzat că pregăteşte o nouă lovitură pentru sectorul transporturilor şi, implicit, pentru întreaga economie, prin impunerea unor tarife considerate excesive pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Măsura ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2026, potrivit unui ordin adoptat la solicitarea premierului Ilie Bolojan, anunţă COTAR într-un comunicat de presă.

Potrivit actului normativ, vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 12 tone vor plăti până la 0,094 euro/km pe autostrăzi şi drumuri expres, respectiv 0,047 euro/km pe drumurile naţionale. Pentru camioanele de categorie inferioară, tarifele variază între 0,17 şi 0,55 lei/km, în funcţie de norma de poluare şi categoria drumului.

Transportatorii: „O măsură abuzivă, care va scumpi tot”

Reprezentanţii COTAR susţin că decizia Guvernului Bolojan vine „sub pretextul îndeplinirii unui jalon din PNRR”, însă niciun document european nu obligă România să aplice tarife de un asemenea nivel.

„Premierul Bolojan refuză inexplicabil să se întâlnească cu transportatorii pentru a discuta impactul acestei măsuri. Stabilirea unor tarife nerealiste va duce la creşterea costurilor de transport cu până la 30%, ceea ce se va reflecta direct în preţurile alimentelor, materialelor de construcţii şi bunurilor de larg consum”, afirmă confederaţia.

Potrivit estimărilor COTAR, fiecare camion care operează intern ar urma să suporte costuri suplimentare de peste 1.500 de euro pe lună, sumă imposibil de susţinut pentru mii de firme mici din domeniu.

Efecte în lanţ asupra economiei şi populaţiei

Transportatorii avertizează că noua taxare va accentua recesiunea şi inflaţia, reducând competitivitatea exportatorilor români şi punând presiune pe bugetele familiilor.

„Fără transport rutier, economia nu funcţionează. Această decizie nu este doar o greşeală economică, ci un act de injustiţie socială. Populaţia deja resimte scumpirile la energie şi alimente, iar o astfel de măsură va duce la o explozie a costurilor de trai", atrag atenţia reprezentanţii COTAR.

COTAR cere suspendarea ordinului şi un dialog real

Confederaţia solicită suspendarea imediată a aplicării ordinului, realizarea unei analize de impact economico-social şi reluarea consultărilor cu federaţiile din transporturi pentru stabilirea unui tarif rezonabil, de maximum 0,03 euro/km.

De asemenea, transportatorii propun ca finanţarea infrastructurii să fie făcută prin redirecţionarea unei părţi din accizele la combustibili, fără a împovăra suplimentar mediul privat.

„România are nevoie de politici economice raţionale, nu de experimente fiscale care distrug mediul de afaceri autohton. Facem apel la unitate între transportatori, antreprenori şi cetăţeni pentru a respinge aceste măsuri abuzive şi nejustificate”, se mai arată în comunicat.

Tarifele oficiale din Monitorul Oficial

Conform ordinului publicat vineri, tarifele de utilizare a infrastructurii rutiere se vor aplica diferenţiat în funcţie de categoria vehiculului:

Camioane între 3,5 şi 7,5 tone: între 0,17 şi 0,22 lei/km pe autostrăzi, respectiv 0,08 – 0,11 lei/km pe drumurile naţionale;

Camioane între 7,5 şi 12 tone: între 0,29 şi 0,37 lei/km pe autostrăzi şi 0,14 – 0,19 lei/km pe drumurile naţionale;

Camioane de peste 12 tone: între 0,48 şi 0,55 lei/km pe autostrăzi şi 0,24 – 0,31 lei/km pe drumurile naţionale.

Transportatorii avertizează că, în lipsa unor măsuri corective urgente, România riscă să piardă unul dintre ultimele sectoare economice profitabile aflate sub control autohton.