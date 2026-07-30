Craiova intră în liga mare a aviației. Noua fabrică va produce pentru Airbus, Boeing și Embraer

Unitatea va lucra pentru programele unor constructori precum Airbus, Boeing, Bombardier și Embraer, iar numărul angajaților ar urma să crească treptat de la aproximativ 90 în prezent la circa 500.

Noua facilitate este amplasată în comuna Almăj, județul Dolj, și dispune de peste 12.000 de metri pătrați de spații de producție și logistică. Fabrica face parte din strategia Diehl Aviation de extindere a capacităților sale europene, într-o perioadă în care traficul aerian și cererea pentru aeronave noi sunt în creștere.

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Producția este programată să înceapă în luna septembrie, însă primele livrări către clienți sunt estimate pentru sfârșitul anului 2026 sau începutul lui 2027. Înainte de expedierea componentelor, unitatea trebuie să treacă prin auditurile și procedurile de certificare specifice industriei aeronautice.

Primele produse realizate la Craiova

În etapa inițială, fabrica va produce pături de izolație pentru aeronave, urmând ca ulterior să introducă procese mai complexe, inclusiv laminarea componentelor.

Reprezentanții companiei au explicat că unul dintre produsele fabricate la Craiova va fi livrat direct clientului final, în timp ce alte componente vor trece prin etape suplimentare de prelucrare în alte unități ale grupului.

Diehl Aviation este un furnizor internațional de sisteme și componente pentru avioane, cu unități de producție în Europa, America și Asia.

De la 90 la aproximativ 500 de angajați

Fabrica are în prezent aproximativ 90 de salariați, iar numărul acestora ar urma să ajungă la 100-120 până la sfârșitul anului.

Pe termen mediu, compania estimează că echipa va crește la aproximativ 500 de angajați, odată cu extinderea producției și introducerea unor operațiuni mai complexe.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că reprezentanții Diehl Aviation iau deja în calcul o dezvoltare suplimentară a investiției.

„Acum vor fi 500 de angajați în această companie și, din discuțiile pe care le-am avut, aflu că, de fapt, compania vrea să se extindă, deci vor fi și mai mulți”, a afirmat edilul.

CEO-ul Diehl Aviation: „Acum un an era doar o viziune”

Jörg Schuler, CEO-ul Diehl Aviation, a subliniat că noua fabrică reprezintă un pas important în strategia internațională a companiei.

„Cu puțin mai mult de un an în urmă, stăteam exact pe acest teren pentru a sărbători începerea lucrărilor. Atunci priveam un șantier gol și o viziune comună. Astăzi, această viziune a devenit realitate”, a declarat acesta.

Șeful companiei a explicat că investiția de la Craiova va mări capacitatea de producție și va consolida rețeaua globală a grupului.

„Traficul aerian continuă să crească la nivel mondial. Companiile aeriene își modernizează flotele, cererea din partea pasagerilor rămâne ridicată, iar producătorii de aeronave își majorează semnificativ ritmul de producție. Prin această investiție ne extindem capacitatea și putem susține dezvoltarea clienților noștri”, a spus Jörg Schuler.

De ce a fost aleasă Craiova

Printre avantajele regiunii, reprezentanții autorităților și ai companiei au enumerat:

apropierea de Aeroportul Internațional Craiova;

accesul la Drumul Expres Craiova–Pitești și legătura cu Bucureștiul;

existența parcurilor industriale;

tradiția industrială și aeronautică a zonei;

disponibilitatea forței de muncă;

prezența Universității din Craiova și a liceelor tehnice.

Administrația locală și județeană pregătește și un hub educațional în parteneriat cu Universitatea din Craiova și Avioane Craiova, care ar urma să formeze specialiști inclusiv pentru industria aeronautică.

Doljul își dezvoltă infrastructura pentru noi investiții

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, consideră că deschiderea fabricii transmite un semnal important altor companii internaționale.

„Este important pentru că va crea locuri de muncă și dezvoltare, dar și pentru că o companie germană arată că Doljul și Craiova sunt atractive și au potențial”, a declarat acesta.

Consiliul Județean lucrează la dezvoltarea unui parc industrial de peste 20 de hectare și susține clusterul aerospațial local, care reunește autorități, instituții de învățământ, Aeroportul Craiova, Avioane Craiova și companii private din domeniul mentenanței aeronavelor.

Autoritățile mizează și pe modernizarea infrastructurii de transport, inclusiv pe viitoarele legături Craiova–Târgu Jiu și Craiova–Calafat.

Germania, principal investitor și partener comercial

Ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, a declarat că investiția confirmă legăturile economice puternice dintre cele două state și atractivitatea regiunii pentru companiile germane.

Potrivit acesteia, economia României trece treptat de la producția bazată în principal pe costuri reduse către activități cu valoare adăugată mai mare, precum cercetarea, tehnologiile verzi, conducerea autonomă și soluțiile IT.

„Investiția este o dovadă a legăturilor economice puternice dintre Germania și România și a atractivității Craiovei și județului Dolj pentru afacerile germane”, a afirmat ambasadorul.

Prin noua fabrică Diehl Aviation, Craiova își consolidează profilul industrial și aeronautic și intră într-un lanț internațional de producție care deservește unii dintre cei mai mari constructori de avioane din lume.